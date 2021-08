Jorge Rial liquidó a García Moritán: "No saben lo que es un adoquín"

El periodista lapidó al marido de "Pampita" durante la entrevista con Gustavo Sylvestre en La cocina del Gato, por C5N. "No saben lo que es correr un bondi", agregó.

Luego de la polémica por el pronóstico público de Roberto García Moritán de que el dólar se va a ir a 400 pesos, Jorge Rial lo destrozó en la televisión. "Mirá al esposo de ´Pampita´ (Carolina Ardohain) con lo que dijo del dólar a 400... Es un pibe que, de verdad... Nunca vieron una pelota de fútbol", opinó el periodista en la entrevista con Gustavo Sylvestre en el programa La cocina del Gato, por C5N.

"No saben lo que es un adoquín, rasparse en la calle, correr un bondi... No saben", profundizó el exconductor de Intrusos (América TV) acerca del marido de la modelo y precandidato a legislador porteño por Republicanos Unidos, en la interna de Juntos por el Cambio.

La visión del presentador de 59 años se dio después de que muchos se mofaran de García Moritán en las redes sociales porque es conocido en los medios como "el marido de ´Pampita´" y no como un empresario y probable dirigente político.

Jorge Rial lapidó a Juana Viale

Como parte del mismo diálogo, el líder del ciclo Argenzuela (Radio 10, AM710) aprovechó para criticar duramente a la actual conductora de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha (ambos por El Trece) en reemplazo de su abuela, protegida en su casa por la pandemia de coronavirus.

"Mirtha siempre pensó igual y habla desde su trayectoria, desde su trabajo. Me asusta más ´Juanita´ porque es joven y representa... Juana opina desde la comodidad, nunca entregó un currículum. Opina desde la ideología de la comodidad, que es la peor ideología. Estás sentado y decís 'esto si, esto no', ¿y qué te importa? No laburan... Son pibes que se criaron en un balcón. No tienen calle", aseguró.

La lucha personal en los medios durante la etapa de Mauricio Macri como Presidente

Acerca de las dificultades para expresarse libremente en América TV en los cuatro años del exjefe de Estado, Rial recordó: "Fue muy difícil, fuimos pocos los que peleamos en ese momento... A mí en particular nunca me apretaron, pero sé que hubo mucha presión en otros lados. Había gente que festejaba al aire por la chance de que C5N cerrara. Decían ´y bueno, cierran, ya está, que se vayan´. Fue increíble todo".