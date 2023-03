Jorge Rial habló tras la denuncia a Jey Mammón: "Lucas es víctima"

Jorge Rial abrió Argenzuela (C5N) con un duro editorial luego de entrevistar a Jey Mammón, conductor acusado de abuso sexual por Lucas Benvenuto, en una causa que llegó a la Justicia en 2020 y terminó con el conductor sobreseído por prescripción del delito, y fue determinante: "Lucas es la víctima".

"Es un programa muy especial, muy tenso, en el límite. Nos sentamos con Jey Mammón, protagonista de una historia que ya hace casi diez días que nos tiene a todos conmovidos y horrorizados; él eligió este espacio para hablar. (...) Creo que está bueno escuchar a Jey más allá de la posición personal que tengo desde hace años: con los menores no, con los chicos no. No cambió con la nota ni me lo van a cambiar con cualquier debate. También, quiero dejar claro que Lucas es la víctima", sentenció Rial en la apertura de su programa, minutos antes de la entrevista.

Sobre este último comentario, Rial agregó: "Una víctima que, lamentablemente, tiene una herida que ya se le hizo surco por un montón de cosas desgraciadas que le pasaron en la vida, un montón de abusos que tuvo en la vida. Jey habla de esto, primero en su descargo de siete minutos, y luego en la entrevista. Al final de la entrevista le habla a Lucas. A veces una nota periodística abre ventanas que la Justicia no abrió. La Justicia ni siquiera investigó este caso, directamente lo archivó. Si vamos a la fría letra de la Ley, para ella Jey no cometió el delito. El tema es, ¿está bien eso?".

En otro tramo del editorial Rial adelantó: "Él habla del tema de la edad y la verdad a mí me da más dudas que certezas. (...) En la charla arrancamos con 14 años, pasamos a 16 pero nunca llegamos a 18 años. En otro tramo de la entrevista él habla de la edad para enamorarse, hay una corriente que dice 'si un pibe puede votar a los 16 años, ¿por qué no puede enamorarse también? Jey mete una cuña para intentar hablar de eso, porque lo vincula con una historia de amor. Es más, en un momento me dice 'solo una vez escribí una canción de amor', se la escribió a Lucas. Para mí, los menores son menores y no hay que tocarlos ni con una rama". Además, el conductor reveló que el animador le contó cómo se conocieron con Lucas y quién los presentó.

"Para lograr lo que vas a ver en esta nota hay que hacer clima, hay que hacer que se sienta cómodo para meterle hasta el fondo la pregunta. Esto es periodismo chicos", cerró Rial antes de dar paso a la entrevista con el conductor desplazado del ciclo La Peña de Morfi (Telefe).