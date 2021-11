Jorge Rial fulminó a Susana Giménez por la entrevista a Wanda: "Está peor que nunca"

Tras la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara por Telefe, Jorge Rial destrozó a la diva y describió la nota como "bochornosa".

Si bien la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara en Telefe ya pasó, continúa en el centro de la escena en la televisión argentina en general y quien se hizo eco de ella fue nada menos que Jorge Rial, quien directamente destrozó a la conductora por su desempeño en la nota en Francia en un hotel de París.

Durante su programa Argenzuela en Radio Diez (AM 710), el periodista, presentador y empresario argentino de 60 años fulminó a la diva del canal de las tres pelotitas por todo: la actitud, la falta de conocimiento, el trato con la esposa de Mauro Icardi tras el supuesto affaire de él con María Eugenia "La China" Suárez y demás.

Jorge Rial liquidó a Susana Giménez por su entrevista a Wanda Nara: "Bochornoso"

Al mando de Argenzuela, el comunicador hizo la introducción al respecto de la nota en Telefe: “Fue finalmente la famosa entrevista, quiero decir que no la vi. Vi unas capturas que me mandaron de lo mal hecha que estuvo a nivel técnico. Hay mucho enojo en el canal, están preguntando quién contrató allá al equipo... En la foto que yo vi, Susana estaba amarilla”.

“Susana está peor que nunca, aumentó su nube a dimensiones extraordinarias. La envidio, porque ya hay un universo paralelo que es ´el universo Susana Giménez´", profundizó el ex Intrusos (América TV) de manera lapidaria. Y argumentó que, de acuerdo con su visión, la actriz "ya no pregunta, no repregunta ni escucha. Ella estaba pensando en el postre, en lo que iba a comer después”.

Susana Giménez entrevistó a Wanda Nara y Mauro Icardi en París para Telefe.

“Para que quede claro: no se originó en ningún periodista este quilombo, se originó en Wanda Nara, lo manejó a gusto y piacere. Ningún programa de espectáculos fue el generador de esto, y quien le hizo la nota fue Susana", amplió el reportero, que definió a ellas como "dos de las mujeres más escandalosas de la historia del espectáculo argentino”.

Según Rial, "Su" ya “no sabe diferenciar a Wanda de Zaira", y completó con relación a la entrevista: "Fue un error, lo poco que vi fue bochornoso de todos lados. Susana ya es así. Todos pensamos ‘¿es o se hace?’ . Y yo creo que es”.

Jorge Rial lapidó a Susana Giménez en Twitter por la nota a Wanda Nara

Por si todo lo anterior hubiese quedado corto, el ex Intrusos opinó en su perfil en la red social del pajarito (@rialjorge) y por dicha vía también defenestró a la diva: “Los estudiantes de periodismo tienen que ver la nota de Susana a Wanda para ver todo lo que está mal y lo que no hay que hacer. Fue más entretenido el relato diario de Yanina Latorre en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece)”.