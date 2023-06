Jorge Rial expuso a Morena en una charla secreta con Ángel De Brito: "Estoy involucrado"

Ángel De Brito contó un dato desconocido de la charla que tuvo con Jorge Rial tras el robo en los camarines de LAM. La revelación del conductor en América TV.

Ángel De Brito reavivó la llama que se había encendido tras el escándalo que hubo en LAM tras los robos en los camarines. Es por eso que en su programa de espectáculos que se emite por América TV, confesó una charla secreta que tuvo con Jorge Rial teniendo en cuenta que el hecho se dio luego de la entrevista que le hicieron a su hija Morena.

"No sé si lo conté al aire o se lo conté a las 'angelitas', pero Jorge me escribió y me preguntó si fue Morena o las amigas de Morena", dijo De Brito en pleno vivo de LAM el viernes 23 de junio. Este comentario despertó todo tipo de reacciones en las panelistas del ciclo, por lo que el conductor continuó con toda la información.

"Le dije que no sabía y le conté al detalle lo que habíamos vivido. Me dijo: 'igual, si estoy involucrado de alguna manera, les pido disculpas a vos y a las chicas'. Me dijo que le iba a pedir disculpas a cada una de las chicas", dijo. De alguna manera, esto despeja algunas dudas con respecto al robo de efectivo, tarjetas de crédito y carteras, ya que según lo dicho por De Brito, Rial dio a entender que efectivamente fueron su hija y sus amigas.

Frente a la revelación del conductor, Marcela Feudale tomó la palabra y expresó que el periodista que se está recuperando de un infarto ocurrido el mes pasado. "A mi me escribió por Twitter y me dijo que estaba muy avergonzado de todo lo que había pasado. Me dijo que si necesitaba algo, él estaba a disposición mía. Yo se lo agradezco", indicó.

Morena Rial sorprendió al mostrar su nuevo trabajo en sus redes sociales: "Me propuso"

Morena Rial subió un video en las redes sociales donde hizo alusión a una de sus más recientes frases viralizadas. La joven había dicho que no había sido criada para atender en un supermercado, por lo que fue criticada duramente en el mundo cibernético y al mismo tiempo fue blanco de cientos de memes.

La hija de Jorge Rial es protagonista del los escándalos mediáticos desde hace semanas debido a sus declaraciones sobre su familia y las situaciones de sufrimiento que ha pasado en su vida. En ese contexto, Morena se paseó por los estudios de diversos programas de televisión como LAM, A la Tarde, Polémica en el Bar y La Tarde de El Nueve.

En una de sus entrevistas la joven se había pronunciado sobre sus ingresos, ya que según lo que se conoce su padre la ayudaría económicamente para que pueda subsistir. En el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, Morena Rial le consultaron si trabajaría de algo no relacionado al espectáculo y ella dejó en claro que cree que no fue criada para trabajar en un supermercado, en alusión a la vida de lujos que su padre le dio desde que tiene uso de razón.

"Hola a todos, ¿cómo están? Como saben, a mí no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a Lo de Mati, y me propuso trabajar acá. Así que bueno, acá me tienen, miren", suelta la joven influencer desde la caja registradora de una verdulería. El video fue publicado la cuenta del mercado, llamado Ventas Comunitarias, y en el epígrafe se pudo leer: "En un supermercado no... pero en Lo de Mati sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio TODO en esta jornada. ¿Todavía no nos conoces? Vení a San Martín 6010, frente a la estación de Chilavert, partido de San Martín". De esa manera, se pudo ver que Morena aprovechó la viralización de su frase sobre los trabajos en supermercados y usufructuó con ella.