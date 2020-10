El conductor de "Intrusos" relató cuál fue el problema de salud que lo sacó del aire.

Jorge Rial explicó el motivo de su ausencia en "Intrusos" y anunció que tuvo que tomarse una licencia debido a un problema cardíaco que lo volvió a atacar, obligándolo a controlar su salud. "Tuve una sensación de vacío en el pecho y me llevé un susto", afirmó, en un móvil con el magazine que lidera desde hace 20 temporadas.

"El viernes me asusté bastante y hasta me dijeron que me tenía que poner un marcapasos pero ahora, el panorama es otro", señaló Rial en diálogo con Adrián Pallares, uno de los panelistas con más trayectoria en el ciclo. No es la primera vez que al conductor lo aquejan problemas de esta índole: en 2010 y 2014 tuvo que intervenirse de manera quirúrgica, y más adelante sufrió descompensaciones con su presión que lo llevaron a internase nuevamente.

Siguiendo su relato, agregó: "Los que tuvimos temas cardíacos alguna vez, conocemos los síntomas. Yo sentí como un vacío, una sensación extraña... me costó mucho terminar el programa, ustedes me vieron. Vos Adrián, no me viste bien y decidieron llamar a una ambulancia. En mi camarín, me hicieron un electro que dio bien pero con dudas".

"Hubo un problema técnico que no se pudo grabar... por eso, me dijeron que por protocolo, debía ir a una guardia. Yo decidí esperar, vino mi mujer y llamamos a mi cardiólogo de cabecera", explicó Rial, sobre el paso a paso tras sus dolores de la semana pasada.De los estudios de América TV, Rial pasó al Instituto del Diagnóstico donde le indicaron que había latidos demasiado espaciados y movimiento coronario irregular.

El diagnóstico médico

"Ahí vino un especialista que me dijo que, de aconsejarme algo, me diría de colocar un marcapasos pero que antes, iban a colocar un holter. La verdad es que me preocupé, el tema del marcapasos me remontó a un momento de mierda", reveló Jorge Rial.

Y admitió de forma sincera: "En los resultados al parecer, se vio otro panorama y me dijeron que el marcapasos estaría descartado pero se necesitaría un cateterismo para evaluar todo el recorrido de las arterias... algo que yo ya me hice alguna vez. Eso era lo que se iba a hacer pero hoy, cerca del mediodía, los médicos evaluaron todo y parece que está todo bien y que tampoco haría falta el cateterismo".

"Me tendré que cuidar un poquito más de ahora en más pero no tendría que ir al quirófano... esta semana voy a quedarme en casa, hacer un poco más de reposo y replantearme algunas cuestiones. Quizás para tener menos presiones y disfrutar un poco más de todo", cerró.