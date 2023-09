Jorge Rial dijo lo que muchos piensan de Andrea Rincón: "De todos"

Jorge Rial se animó a decir al aire lo que muchos piensan de Andrea Rincón. La palabra del periodista de Argenzuela sobre la actriz que tuvo un grave conflicto con Intrusos.

Jorge Rial es uno de los periodistas más reconocidos de Argentina. Si bien actualmente conduce Argenzuela, un programa más abocado a lo político, durante muchos años estuvo inmerso en el mundo de la farándula al frente de Intrusos. Este envío fue con el que Andrea Rincón tuvo un tenso cruce en los últimos días y, como conocedor del paño, el conductor salió a dar su opinión y dijo lo que muchos piensan de la actriz.

“Hay figuras que por ahí se merecen un mano a mano, no sé si es el caso de Andrea", comenzó diciendo Jorge Rial en Socios del Espectáculo, y agregó: “Me pareció un poco exagerado hablar de violación pero bueno... ¿Te acordás del delfín que apareció en la costa? ¿Que los turistas se lo pusieron en andas y lo mataron? Bueno, el progresismo argentino delfinea también. Y creo que a Andrea le pasó eso”.

Para finalizar su opinión, Jorge Rial dio los argumentos por los que cree que Andrea Rincón no tendría que haber pedido un mano a mano en Intrusos sin panelistas: “La tomó un grupo progre y le dijo: ‘Sos una gran actriz, olvidate de Gran Hermano, olvidate de todos los quilombos que tuviste. Te ganaste un premio Cóndor o no sé qué’. Y se lo terminan creyendo. Andrea, a la que yo quiero y vi nacer, es Andrea Rincón, la chica de barrio, la morocha argentina. ¿Qué se yo? Porque esto de decir: ‘Los programas de la tarde…’. Ese desprecio por los programas de chimentos no lo entiendo. No vayas, quedate en tu casa. Salvo que tengas algo para contar. A ver, Andrea, ¿qué cosa tenía para contar? Nada”.

Jorge Rial confirmó lo que todos piensan de su hija Morena: "No"

Jorge Rial volvió a hacer alusión a su resquebrajado vínculo con Morena, su hija, en inesperadas declaraciones y reveló si pudo volver a conectarse con su nieto. "Nada más", sentenció el conductor y periodista.

En una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece) Rial le contó a un movilero como estaba su relación con Morena luego de las acusaciones que recibió y admitió: "Se que hace 20 o 25 días que Fran está en Córdoba con el padre y los abuelos, y Morena creo que también está en Córdoba. Pero no sé nada más que eso".

"¿Se restableció el vínculo entre ustedes?", le preguntó el cronista, interesado en saber si padre e hija habían podido limar asperezas. "No, sí con Fran, hablo con él todos los días, pero con Morena, no", sentenció el conductor de Argenzuela (C5N), sin aportar más detalles sobre la intimidad de su relación familiar.