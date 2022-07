Jorge Rial detalló las amenazas que recibió de Daniel Vila: "Fracasado y muerto de hambre"

Jorge Rial reveló el llamado telefónico que recibió de Daniel Vila, dueño de Grupo América, quien lo amenazó en vivo.

Jorge Rial dio nuevos detalles sobre las amenazas que recibió por parte de Daniel Vila, uno de los dueños de Grupo América. Según había revelado Rial en su programa Argenzuela (C5N), el empresario lo llamó por teléfono mientras estaba al aire para agredirlo y para advertirle que iba a golpearlo.

Aunque Rial no contó al principio que se trataba de Vila y se limitó a decir que quien lo había llamado era un empresario muy destacado, luego reveló su nombre a través de un posteo en sus redes sociales. Al día siguiente, profundizó sobre el tema en De Vuelta (Radio 10), en diálogo con Pablo Duggan.

"Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas. Me dijo que era un fracasado, un hijo de puta y un muerto de hambre", detalló el padre de Morena Rial, detallando que Vila es "el dueño de uno de los medios más grandes del país" y por ende "un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas".

Rial no sabe qué fue exactamente lo que le molestó al dueño de América, pero aseguró que el empresario estaba molesto con la información que estaba manejando en su programa sobre "los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos". "No se qué pudo haber molestado. No tengo nada en contra de América, es información", insistió el conductor.

"No me dijo ni 'hola'. Me empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado. Me llamó fracasado", continuó Rial, y enfatizó que estuvo "20 años dándole al canal un programa con el mayor rating", en referencia a Intrusos.

En este sentido, Rial señaló que a pesar de que lo dio todo con Intrusos durante mucho tiempo, nadie lo llamó para ver como estaba cuando terminó el programa. "América se construyó alrededor de Intrusos, era el que más facturaba. Me hubiese gustado una llamada personal y no me llamó nadie, salvo Gabriel Hochbaum porque es amigo personal. Nadie se preocupó por mí, ni los que trabajan conmigo, pero los entiendo. Cero rencor", cerró.

Qué dijo Jorge Rial sobre América

Rial había dicho a comienzos de julio de 2022 que el canal estaba atravesando una crisis y que los trabajadores iban a manifestarse. "Decidieron un paro desde mañana y hasta el lunes en América TV por falta de pago a los trabajadores y a los contratados, incluidos conductores y panelistas. Muchas bronca en la calle Fitz Roy", publicó en su cuenta de Twitter. Justo días después, recibió esta amenaza por parte de Vila.