Jorge Rial dejó en offside al macrismo tras ser amenazado por Daniel Vila: "Una locura"

Luego de haber sido amenazado por Daniel Vila, Jorge Rial hizo una fuerte denuncia contra el diputado macrista Waldo Wolff, que se desempeña como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión.

Jorge Rial hizo un fuerte descargo en las últimas horas. En el marco del conflicto que tiene con Daniel Vila (Dueño del Grupo América) por las amenazas que recibió en uno de los cortes del programa que lleva adelante en C5N, el periodista destrozó al diputado macrista y presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Waldo Wolff, por haber recibido una particular invitación.

A través de su cuenta de Twitter, Rial manifestó su indignación contra el político macrista: "Me invitaron a la Comisión de Libertad de Expresión. No voy por varias razones, la principal que invitaron para la misma reunión a Daniel Vila. Intentaron juntar a víctima con victimario dándole la misma importancia y espacio". Y avisó: "Eso solo lo haré en la Justicia, ámbito que corresponde dirimir la amenaza de muerte contra un periodista".

Asimismo, el conductor de pasado en América TV se refirió a las acciones legales que tomó y a la orden que emitió la Justicia: "Pero, además, los diputados desconocen que existe una orden de restricción sobre el empresario. Por lo qué haría imposible ese extraño encuentro. En resumen. No les importó en el momento y tampoco ahora".

"Solo intentaron cumplir burocráticamente y poner en el mismo plano al empresario de medios poderoso que amenaza con la víctima", agregó Rial. Y sostuvo que el accionar del político macrista es "una locura que no sorprende de ignorantes con carné".

La invitación que recibió Jorge Rial por parte de Waldo Wolff, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión

El reclamo que Jorge Rial le hizo a Waldo Wolff luego de las amenazas de Daniel Vila

Creer o reventar, a mediados de julio pasado, Jorge Rial destrozó a Waldo Wolff -presidente de la Comisión de Libertad de Expresión- por no haber emitido ningún comunicado cuestionando a Daniel Vila por las amenazas que recibió en medio de Argenzuela, programa que conduce por C5N. "¡Loco muevan el culo! No me mueven el culo salvo para viajar", disparó el conductor, muy enojado con la situación. No conforme con eso, el histórico presentador de Intrusos continuó muy filoso: "Tirate al piso como cuando eras arquero… te pido por favor, ¿querés que te lleve a Daniel Vila y me cague a palos delante tuyo para que te des cuenta? ¡Es una amenaza a un periodista!".

"Vos te crees que los periodistas son la otra mitad y esta mitad no somos nada. Soy periodista como tus amigos, entonces mové el orto", agregó Rial, durísimo contra Wolff. Por otra parte, el periodista también usó sus redes sociales para apuntar contra el diputado macrista: "Tres veces le pregunté al diputado Wolff Waldo que repudiara públicamente la amenaza de Daniel Vila. Las tres veces no lo hizo. Es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Tengo más miedo que antes. Lamentable".

Las amenazas de Daniel Vila a Jorge Rial

"Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas. Me dijo que era un fracasado, un hijo de puta y un muerto de hambre", detalló el padre de Morena Rial, detallando que Vila es "el dueño de uno de los medios más grandes del país" y por ende "un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas".

Rial no sabe qué fue exactamente lo que le molestó al dueño de América, pero aseguró que el empresario estaba molesto con la información que estaba manejando en su programa sobre "los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos". "No se qué pudo haber molestado. No tengo nada en contra de América, es información", insistió el conductor.

"No me dijo ni 'hola'. Me empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado. Me llamó fracasado", continuó Rial, y enfatizó que estuvo "20 años dándole al canal un programa con el mayor rating", en referencia a Intrusos.