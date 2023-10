Jorge Rial comparó a Milei con su hija Morena tras el debate y se hizo viral: "Las caras"

Tras el debate presidencial 2023, el conductor de televisión aludió a un momento icónico de su hija en la TV. Jorge Rial recordó un meme de Morena Rial y la comparó con Javier Milei.

Jorge Rial es uno de los periodistas más resonantes de los medios argentinos, después de haber protagonizado sucesos como Intrusos y Paf!, y por ese motivo los problemas familiares que atravesó se volvieron de interés público hace algunos meses. Justamente, en medio del debate presidencial 2023, el conductor aprovechó para recordar uno de los memes más viralizados de su hija Morena Rial para compararla con una actitud de Javier Milei.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza se enfrentó a sus adversarios en un acalorado debate y cada vez que el representante de otro partido argumentaba en su contra, solía ponía una cara particular. Teniendo en cuenta esto, Jorge Rial recordó la entrevista que Morena le brindó a LAM hace unos meses, cuando habló para criticarlo y exponer internas familiares.

El propio Rial acudió a sus redes sociales en medio del debate para comparar las caras que hacía Milei con el famoso meme de su hija Morena, quien en su momento se quejaba porque afirmaba que su padre había dejado de pagarle el alquiler de su domicilio en Córdoba. "Creo que ya tengo vistas las caras de @JMilei en algún lado…", escribió Rial en el pie de foto de una imagen de su hija haciendo el famoso gesto, en su cuenta de Twitter.

Fuerte crítica de Jorge Rial a Marcelo Tinelli

El conductor de Argenzuela fue letal con Marcelo Tinelli por una actitud que tuvo en medio de una emisión de Bailando 2023, su reality show que llegó por primera vez a la pantalla de América a principios de septiembre. "Ayer pasó algo en el Bailando con Holder, tuvo un ataque de pánico, y Tinelli montó un show alrededor de eso. Ayer a Holder le agarró un ataque de pánico y en la tele es todo superficial, no le importa nada. Le metieron la cámara encima al pibe, era lo último que tenían que hacer", sostuvo indignado el periodista de espectáculos sobre el supuesto aprovechamiento de Tinelli ante el problema de salud mental de Holder.

El propio Tinelli habló al respecto después de las críticas y evidenció su postura ante lo ocurrido en su programa. "Yo creo que una de las cosas más feas que debe haber en el mundo, entre tantas otras, pero el tema mental, determinar qué cosa sí, qué cosa no, quién lo tiene o quién no lo tiene... Cuando te viene, es raro todo lo que es el tema mental y los ataques. Y me da mucha pena, me dan ganas de llorar con él. Esa angustia y escucharlo decir 'no quiero sufrir más'.... Ahora estaba respirando más calmo, pero me dio mucha pena, sinceramente, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo llorando", soltó.