Jorge Macri sorprendió a Juana Viale: "Me estoy poniendo muy incómodo"

Uno de los invitados de Juana Viale lanzó una confesión en el aire de El Trece que sorprendió a la conductora y a sus invitados. Jorge Macri, incómodo en lo de la nieta de Mirtha Legrand.

La mesa del sábado por la noche, en lo de Juana Viale, tuvo como invitados al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el intendente del partido de Vicente López, Jorge Macri; la periodista de Clarín, Lucía Salinas, y el doctor Roberto Debbag. Y uno de ellos, más precisamente el primo del ex presidente de la Nación, lanzó un comentario que sorprendió a la conductora.

Hablando sobre la campaña de vacunación, el doctor Roberto Debbag comenzó a hablar sobre el funcionamiento de las vacunas y cómo operan los componentes de los diferentes laboratorios. En ese momento, Jorge Macri interrumpió con un comentario inesperado e inexplicable.

"Me estoy sintiendo muy incómodo porque soy de los invitados el único que comió", intentó bromear el intendente de Vicente López, metiéndose sin sentido en una charla sobre las políticas sanitarias nacionales. Luego de algunas risas, el tema sobre las vacunas prosiguió y Jorge Macri no volvió a realizar comentarios de este tipo.

La furia de Juana Viale tras la crítica que recibió en El Trece

Juana Viale recibe críticas por parte de los espectadores de la televisión argentina y también de sus propios compañeros de trabajo en La Noche de Mirtha Legrand. Anoche, en el inicio del programa emitido por El Trece, reveló que su compañera de trabajo Jimena Monteverde le hizo una fuerte crítica de su look. Como consecuencia, la conductora quedó molesta y decidió ventilarlo en plena transmisión en vivo.

Como cada comienzo de programa, Juana presentó el vestido que se puso para salir a escena, tal y como lo suele hacer su abuela Mirtha hace más de 50 años. Con la canción "Libre soy", interpretada por Carmen Sarahí, la presentadora intentó hacerle frente a las críticas que ha recibido últimamente: "¿Cómo están? Buenas noches. Libre soy, qué linda película. Se la recomiendo a todos los que están bastante ortivas. Frozen, se las recomiendo a todos. ¿Cómo están? ¡Qué noche, Tete!".

Pese a que intentó ponerle humor a su ingreso, y antes de que diera a conocer que entrevistaría al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, el intendente de San Isidro Jorge Macri, el doctor Roberto Debbag y la periodista Lucía Salinas, Juana Viale no ocultó su molestia con la cocinera Jimena Monteverde, quien minutos antes de su ingreso le cuestionó su peinado: "Según Jime, lo quiero decir para que no empiecen con cosas raras, yo soy tan amante de los animales que tengo un caniche en la cabeza. Me encanta la ruleta". Y agregó: "Es muy moderno. Hoy tenemos una mesaza espectacular".