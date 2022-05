Jorge Lanata escupió para arriba y le cayó el rating encima

El conductor de televisión se burló de una colega y su actitud tuvo un efecto boomerang. Jorge Lanata vivió una noche complicada frente a Telefe en su debut.

Jorge Lanata no logró vencer a Telefe en su debut con Periodismo Para Todos.

Jorge Lanata no logró vencer a Telefe en su debut con Periodismo Para Todos.

Jorge Lanata tuvo una difícil noche debido a las mediciones de rating que marcó su programa, Periodismo Para Todos. El periodista fue receptor de un boomerang tras haberse burlado de los números que marcó Flor Peña en la primera emisión de su nuevo programa, La Puta Ama.

"¿Se estrellará el avión como el programa de Flor Peña?", reza una de la líneas del sketch con el que PPT inició su emisión. Instantáneamente comenzaron a bajar los números marcados por el ciclo del Grupo Clarín. La expectativa por ver el primer programa de esta nueva temporada hizo que los primeros minutos lograran 9.3, un buen número para las épocas que corren.

Pasapalabra volvió al primer puesto diez minutos después de las 22, con 10.2 contra 8.5 de Lanata. A pesar de esto, en algunos momentos, el conductor de Radio Mitre logró superar a Iván De Pineda pero eso solo duró hasta la llegada de MasterChef Celebrity. El reality de cocina finalizó ncon más de 10 puntos, mientras que la competencia marcó 8.2. Los enormes números que marcó La Voz Argentina en su edición del 2021 son un gran riesgo para Jorge Lanata, quien competirá de manera directa con el ciclo a partir del domingo 5 de junio.

La respuesta de Florencia Peña a Jorge Lanata tras las críticas a su programa

Jorge Lanata critica con vehemencia a Florencia Peña desde hace años por su pensamiento político-partidario y el estreno de su ciclo en América TV le pareció una ocasión que no podía dejar pasar para lanzar comentarios negativos hacia la actriz. "Está tan preocupado por mí. A mí me encanta la gente que se preocupa por mí. Él me adora de años de relación que tenemos. Ha dicho cosas muy lindas de mías. La última, que era una rata. Aquí estamos en su casa de campo, porque él tiene muchas casas", expresó Flor Peña en el inicio de su segundo programa, en alusión a un fotomontaje sarcástico que su producción puso en el portarretratos de su escritorio, donde se la ve abrazada al periodista.

"Si él no puede creer lo que pasa en mi programa, a mí me pasó lo mismo cuando fui a verlo al Maipo. Pero la diferencia es que esto es gratis y podes cambiar de canal, y ahí había que pagar y no te podías levantar. Así que estamos a mano, Jorge", concluyó Peña, irónica.