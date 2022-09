Jorge Lanata anunció el final de PPT y se despide de El Trece

El conductor sorprendió a Adrián Suar con una medida inesperada. Los nuevos proyectos que lo alejan de la TV.

Jorge Lanata es la figura del Grupo Clarín en sus plataformas más fuertes. Desde 2012, el conductor buscó reflejar la línea editorial del multimedio en su programa Periodismo para todos (PPT) y, con los años, el desgaste se evidencia hasta en la caída del rating. Por este motivo, el periodista informó una fuerte decisión que tomó para cuando hayan terminado las elecciones 2023.

"El año que viene (sigue) seguro por la elección. Y después yo quiero levantar PPT porque serían 12 años", lanzó Lanata, en diálogo con "Por si las moscas". Todo indica que repetirá el mismo patrón que en el año 2016 cuando, después de operar en el período electoral que terminó con Mauricio Macri presidente, se tomó un año sabático para "recuperarse" y darle un respiro al flamante gobierno de Cambiemos.

Con su mente fuera de El Trece, el conductor contó que ya trabaja en otros proyectos. "Yo estoy laburando en un ciclo que se estrena ahora en octubre, de documentales, se llama 'H, lo que no se pronuncia' y ya estamos grabando la segunda temporada para después empezar la tercera. Y estoy metiéndome en un ciclo nuevo, todo para streaming. En las plataformas la manera de laburar es muy distinta", reveló.

El desconsolado llanto de Nicolás Wiñazki por la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú

La noticia de la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú sorprendió al mundo del periodismo y golpeó especialmente a Nicolás Wiñazki, que en Lanata sin filtro no pudo contener el llanto. "Fue una persona inolvidable", se lamentó el periodista del Grupo Clarín en diálogo con el ciclo de Jorge Lanata.

"Va a quedar en la memoria de todos. Yo crecí escuchándola. Es un símbolo, y más para esta época de tanto periodismo que no es periodismo. Siempre tenía una anécdota para todo", aseguró el periodista del Grupo Clarín durante su charla con Jorge Lanata en Radio Mitre. Además, Wiñazki también destacó que como compañera de trabajo era una más y no se mostraba por sobre los demás.

"Era una compañera de laburo muy generosa. Me enseñó muchísimo y cuando me tuvo que cagar a pedos me cagó a pedos. Siempre muy alegre", siguió describiendo Nicolás Wiñazki a Magdalena Ruiz Guiñazú. Por su parte, al enterarse de la triste noticia, Jorge Lanata había comentado: "Si hay una voz reconocible para nosotros en la infancia es la de Magdalena en la radio. En su vida, fue una persona muy comprometida con los Derechos Humanos".

Con la voz todavía quebrada por la tristeza, Wiñazki aseguró que Ruiz Guiñazú "fue una persona inolvidable". "Hizo lo que tenía que hacer cuando nadie se animaba a hacerlo. Era una periodista incansable", cerró el periodista respecto a la labor de la periodista, que desde hace un tiempo había dejado su programa en Radio Mitre por cuestiones de salud.