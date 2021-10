Jorge Asís dejó mudo a Luis Novaresio con su pronóstico para las elecciones 2021

¡Sorpresivo pronóstico! Jorge Asís dio a conocer quién gana las elecciones legislativas 2021 y dejó sin palabras a Luis Novaresio.

Jorge Asís volvió a dar que hablar en la TV argentina. En plena carrera para las elecciones legislativas 2021, el analista político evaluó los momentos que atraviesan el Gobierno de Alberto Fernández y el macrismo, y lanzó un pronóstico acerca de quién ganará y sorprendió a Luis Novaresio en el programa Dicho Esto, emitido por A24.

Por un lado, y teniendo en cuenta que el Oficialismo sufrió una dura derrota en las PASO, "El Turco" Asís anticipó que el Gobierno podría dar vuelta los resultados: "Se fomenta y se espera una piña, como si no pudiera evitarse, aunque creo que perfectamente se puede evitar". Y sostuvo: "El 14 de noviembre es un enigma, una incertidumbre".

¿Cómo puede hacer el Gobierno para dar vuelta las elecciones 2021? Asís fue contundente y manifestó: "No te puedo decir de quién es la frase, yo la escribo y me llega de muy buena fuente. Es de alguien muy importante, cercano a lo más alto, que dice: 'Pero estos son tontos, no quieren ganar una elección, quieren tener razón'. ¿Acá qué es lo que discutimos? ¿Razones? No, acá tenés que ganar la elección, que no podés por cómo te comportás, o gobernar. Lo que tenés que hacer es gobernar. Para gobernar, salvar tu esquema y para evitar la piña, tenés que llamar a los economistas que saben y que son absolutamente conscientes de lo que hay que hacer en la Argentina. Yo no quiero la piña".

Luis Novaresio y Jorge Asís, en Dicho Esto, por A24.

En tanto, el periodista y analista político señaló que en la Provincia de Buenos Aires hay chances de emparejar o superar los resultados que sacó el macrismo, aunque depende de un factor clave: "Puede que se descuente. Algunos pueden pensar que lo pueden dar vuelta y que se podría dar vuelta la elección en caso de que no existieran tantos goles en contra".

Ante la atenta mirada de Novaresio, Asís consideró que Cristina Fernández de Kirchner es la respuesta al momento que atraviesa el Gobierno de Alberto Fernández: "Desde el punto de vista político, la que tiene la solución es la Doctora". Y avisó: "La oposición no crece por una superioridad sino más bien por los goles en contra del Oficialismo". Finalmente, se refirió a la interna de Juntos de cara a las elecciones presidenciales 2023: "El máximo adversario hoy de Rodríguez Larreta es Macri".

Cuándo son las elecciones generales 2021

Las elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) tuvieron lugar el pasado 12 de septiembre. De acuerdo al cronograma electoral que planteó la Justicia Nacional Electoral, las elecciones generales definitorias serán precisamente el domingo 14 de noviembre.

Jorge Asís advirtió que el macrismo y los medios hegemónicos quieren voltear a Alberto Fernández

Hace algunas semanas, Jorge Asís sostuvo que tanto el macrismo como los medios hegemónicos están perfectamente coordinados para tratar de desestabilizar y hacer caer al Gobierno de Alberto Fernández: "Después vienen las interpretaciones. 'Aníbal Fernández vino a esto, dicen' (NdeR: los opositores). Y no, Aníbal Fernández no vino a esto, vino a poner otro tipo de musculatura y me parece que pifió. Ahora, cuando ves que eso dé posibilidades de dar leche, cada vez más leche... vos tenés medios de comunicación muy importantes y una oposición que se aferran a ver cómo te voltean por alguien que se equivocó".