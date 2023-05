Jonatan Viale y Eduardo Feinmann confirmaron su pelea: "No es joda"

Los periodistas de LN+ fueron contundentes respecto a su enemistad. Jonatan Viale y Eduardo Feinmann dieron a conocer que eran ciertos los rumores de pelea.

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann se refirieron a su pelea y por primera vez reconocieron que los rumores eran ciertos. Los periodistas de LN+ fueron el blanco de la prensa de espectáculos en los últimos días debido a la mala relación por competencias profesionales que habría entre ellos.

Viale y Feinmann habían tenido comentarios en sus respectivos programas que alarmaron a los periodistas de chimentos sobre su supuesta enemistad. De esta manera, ambos hablaron con los medios sobre esta realidad y en esa primera ocasión desmintieron esas especulaciones.

"Yo, lo único que hago todos los días es trabajar, trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero, lo respeto y a mi lo que me enseñó mi viejo todos los días es laburar, humildemente, y nada, admirar a mis maestros. Uno de ellos es Eduardo", soltó el hijo de Mauro Viale al ser consultado por el cronista del ciclo A la Tarde. Y sumó: "No hay pelea, no inventen nada, está todo bien. No hay número uno, no hay número dos. No me interesa, sólo me interesa que el programa mida bien para que la gente se interese. Puterío, no. No me gusta, yo trabajo todos los días. Me levanto, vengo acá, yo aprendí eso de mi viejo. Nunca van a encontrar de mi faltarle el respeto a nadie, mucho menos a Eduardo".

Feinmann habló con el cronista de Intrusos y contó por qué se cortaron sus pases con Jonatan Viale. "¿Sabés lo que pasa? Yo me levanto a las cuatro de la mañana y ya estaba terminando muy tarde el pase, una hora de sueño para mí es fundamental Jony no me necesita a mí para el pase, tiene un programa espectacular. Yo le propuse que se corte, no puedo más, quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa, no puedo", respondió Feinmann. Y cerró: "Jony Viale, hoy es el mejor periodista que tiene este país, no me necesita a mí para hacer un pase".

Feinmann y Viale confirmaron la pelea

A pesar de esas declaraciones de los periodistas, Feinmann y Viale tuvieron un reciente pase en LN+ en el que dieron a entender que su pelea fue cierta. Los comunicadores se chicanearon por cuestiones futbolísticas y luego dieron a conocer que mantuvieron una videollamada con el jugador Sergio " Kun" Agüero. "Hoy hablamos con el 'Kun' Agüero. Nos llamó alguien y me dijo 'te pongo en una call'. Yo dije: 'Bueno, está bien, si no queda otra ponganme en la call'. Y ahí apareció. No es joda, es real. nos reconcilió 'El Kun' Agüero".

"Un tipo bárbaro. Nos dijo que nos ve, no sigue, sabe lo que hacemos lo que no hacemos. Creo que lo vamos a tener en un pase. Se comprometió y espero que tenga palabra", cerró Feinmann sobre la charla que mantuvieron con el ex de Gianinna Maradona.

El dato de Flor de la V sobre la pelea de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann

La conductora de Intrusos dio a conocer que los resquemores entre los periodistas se habrían dado por una alusión que evocó a Mauro Viale, por lo que el hijo del difunto comunicador se habría encabronado. "Pasó algo grave, que de verdad a Jonatan lo molestó muchísimo que tuvo que ver con haber metido a su padre. Él lo dijo en una nota con A la Tarde: 'Con mi papá no'", soltó la diva. La panelista Maite Peñoñori sumó que la pelea inicial habría sido por una nota y que desencadenó en el enojo de Feinmann, quien acusó a su colega y se refiere de manera despectiva hacia Mauro Viale por su ética periodística.