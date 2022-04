Desgarrador mensaje de Jonatan Viale a un año de la muerte de Mauro Viale: "Lo que daría"

Jonatan Viale dejó un doloroso mensaje a un año de la muerte de su padre, Mauro Viale, por coronavirus. Qué dijo el periodista en las redes sociales.

Jonatan Viale publicó un mensaje muy triste y doloroso a un año de la muerte de su padre, Mauro Viale. A través de las redes sociales, el periodista de La Nación + recordó a su padre, quien falleció el 11 de abril de 2021 a los 73 años por una neumonía bilateral como consecuencia del coronavirus.

Durante la noche del domingo 10 de abril, el conductor ultraopositor de 36 años posteó tanto en su cuenta oficial de Instagram (@vialejonatan) como en la de Twitter (@JonatanViale) unas palabras muy sentidas para su referente en la vida y en el trabajo. Inmediatamente después, el periodista comenzó a recibir apoyo y fuerzas por parte de los seguidores.

El mensaje de Jonatan Viale a un año de la muerte de Mauro Viale: "El mundo sin vos es crudo"

El comunicador de Radio Rivadavia (AM 630) eligió una foto de ambos juntos y escribió: "Un año sin vos. No sabés lo que daría por una charla más, un abrazo más, un beso más, un consejo más, un mensaje más, un instante más". Y completó acerca de las cuentas pendientes que tiene con su padre: "Me quedé con ganas de decirte y preguntarte tantas cosas. El mundo sin vos es crudo. Me faltan tus brazos protectores. Te necesito".

Además, mediante una historia en Instagram, Jonatan Viale volvió a recordar a Mauro Viale. En dicha publicación subió una imagen de su papá detrás del arco, mirándolo mientras jugaba al fútbol como arquero, y lo definió: "Mi guardián".

Jonatan Viale recordó a su padre Mauro a un año de su muerte.

Cómo fue la muerte de Mauro Viale según Jonatan Viale

Varios meses después del deceso, en un pase con Eduardo Feinmann en La Nación +, Jonatan Viale rememoró cómo habían sido las últimas horas de su papá. Y detalló que "fueron las enfermeras a su casa el viernes a la noche pero las sacó cagando. Él era muy bravo". "Me dijeron por mensaje que tenía 39 de fiebre, pero no quería internarse", agregó.

"Yo fui el sábado a la mañana porque estaba saturando muy bajo, a 89 o 90 (lo normal es entre 95 y 100)", amplió el comunicador. "Y le digo 'o te internás o no ves más a tus nietos'. Era mentira, pero era una amenaza para que lo hiciera", especificó.

Además, describió la situación que ocurrió unos minutos más tarde: "Mi hermana estaba llorando, pero no había manera. Después pusimos el altavoz con la Jefa de terapias intensivas del Sanatorio Los Arcos, que le dijo 'si usted no se interna, no le va a llegar oxígeno al cerebro y puede tener un paro ahora mismo'. Ahí le cambió la cara, le cayó la ficha".

"Joni" Viale aseguró que, debido al cuadro de salud, Mauro estaba muy desmejorado: "Ya no era mi papá. Era otra cosa, estaba tomado por esa mierda, estaba muy débil y tenía mucho miedo". Sin embargo, aclaró que lograron "meterlo en la ambulancia". "Entró a la terapia Intensiva y esa fue la última vez que lo vi", remarcó. Y profundizó: "Alexis, mi cuñado, me dijo que el miércoles y el jueves lo veía muy cansado, el viernes fue a hacer el programa y se agarraba de las paredes, literal".

"En la terapia empezó a mejorar y el domingo lo pasaron a una sala común", destacó el hijo de Mauro, aunque resaltó que "igual, la tomografía no había dado bien". "Él estaba bien, respondía lo mensajes con su voz... Y después no sé que pasó. A las 17 del domingo me mandó su último mensaje, me dijo 'es difícil pa', como me decía siempre", expresó el periodista.

"Me llamaron de la clínica y me dijeron que había entrado en un paro de golpe. Estaba saturando bien y de la nada tuvo una muerte súbita, le hicieron las maniobras de reanimación por 30 minutos, pero no pudieron salvarlo", concluyó.