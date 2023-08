Jonatan Viale rompió el silencio sobre su pelea con Feinmann: "Es una porquería"

El periodista se refirió a las internas que enfrenta con su colega de LN+ y fue contundente.

En medio de las especulaciones por el corte abrupto de sus pases en LN+, Jonatan Viale rompió el silencio y se refirió a la interna con Eduardo Feinmann. El periodista opositor fue contundente al respecto, confirmó la distancia y reveló cuáles son las medidas que tomarán a partir de ahora.

Interceptado por el móvil de LAM, el conductor de +Realidad contó qué sucedió con Feinmann que los obligó a marcar una distancia. "A mí no me pasa nada en esos momentos, tenemos que estar concentrados en el laburo", reveló el hijo de Mauro Viale sobre la chicana de Eduardo al aire, cuando recomendó el programa de Luis Majul en lugar de el de Jonatan.

Luego, sumó: "Fuera de joda, a mi me incomoda esto, no me gusta, es una porquería estar acá hablando de mí y de Feinmann. Yo me siento un boludo hablando de mi, ponele que le importe a alguien, no está bueno". Sin embargo, pese a que aclaró que "estaba todo bien", no demostró ánimos de querer arreglar la relación.

"Ya estamos grandes para sentarme a hablar con Eduardo. Son cosas y momentos que pasan", dijo contundente. Además, remarcó: "No le encontré la explicación a nada, te juro por mi vida. Mi relación siempre va a ser de respeto, de admiración, de cariño y de no pelear con nadie". Finalmente, concluyó: "Hay ego en todos lados, en la política, en el periodismo, en todos lados".

Internas en LN+: los motivos por los que no hay más pases entre Feinmann y Viale

El vínculo laboral entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale se rompió y entre las figuras de LN+ la guerra ya no es algo que oculten. Con periodistas de un bando y del otro, se conocieron las razones por las que ambas figuras decidieron no hacer más pases televisivos.

Desde hace algunos meses, el choque de egos y de estilos de los periodistas ocasionó una colisión y los comentarios de un lado y del otro reavivaron en los medios los rumores de una guerra. Pese a los reiterados intentos de Feinmann y Viale por hacer pases, las peleas y chicanas crecieron, y en la emisión del martes 1 de agosto hubo un punto de quiebre cuando Eduardo Feinmann ninguneó a Jonatan Viale al aire, ignorándolo por completo y ensalzando el programa de Luis Majul y Pablo Rossi, que llega a las 21 horas.

"No se pierda a Luis Majul con Rossi. Gran programa", cerró Feinmann su noticiero salteando a Jonatan Viale, quien le precede en la programación de LN+. Del otro lado, el hijo del fallecido Mauro Viale optó por empezar su programa entre risas -que algunos presuponen que serían tras la reacción de su colega- y un total desentendimiento de Feinmann al iniciar con un "Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo andan?".

Como si fuera poco, cuando un movilero de Intrusos (América TV) fue a buscar a Feinmann para preguntarle sobre los rumores de la vuelta del enfrentamiento con Viale, este eligió no responder las preguntas y sentenciar: "Estoy muy enfocado en el operativo de elecciones el próximo 13". "¿Con Jony hablaron de lo que pasó, de la reconciliación, de los rumores que hay?", volvió a intentar el cronista, buscando una declaración jugosa. Siguiendo con su juego, Feinmann replicó: "Con la salida de Cristina Kirchner salida del operativo elecciones, Sergio Massa tiene más o menos chances de colocarse mejor que Grabois".

"¿Jony Viale cómo está en las encuestas?", deslizó el periodista tratando de sumarse a la dinámica del conductor y de ver si picaba en el anzuelo, algo que no sucedió. "No, no aparece. No es candidato a Presidente (...) Yo hablo muy en serio, yo te hablo de política no de espectáculos", cerró Feinmann en tono cortante para zanjar el tema.