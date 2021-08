Joaquín Levinton recordó cuando fue telonero de los Stones: "Fue muy peligroso"

En memoria del baterista Charlie Watts, el cantante de Turf repasó la turbulenta anécdota que lo unió a la banda de rock.

En cada una de sus visitas los Rolling Stones revolucionaron a sus fanáticos al punto de que los shows se convirtiesen en auténticos y peligrosos caos. Y Joaquín Levinton recordó lo difícil que fue ser telonero de la banda británica junto a Turf en 1998 en el estadio Monumental.

"Fue algo muy lindo y muy peligroso a la vez. El día anterior a que nosotros toquemos, de telonera, tocaba Meredith Brooks y el público en esa época era terrible. Tiraban adoquines, botellas, te palpaban y si no tenías un objeto contundente no entrabas", contó en una entrevista con Jey Mammon en Los Mammones (América TV).

Luego de recibir un botellazo en la cabeza, la cantante estadounidense decidió volver a su país. Y con tamaño precedente, el productor Daniel Grinback se comunicó con Levinton para advertirle que si se presentaba antes de los Stones su vida corría peligro. "Me dice: 'Te doy la libertad y tocás mañana o más adelante, porque te pueden matar, la mujer no se murió de pedo'. Y yo dije: 'Que me maten'", añadió y remarcó que el público no quería escuchar a nadie más que a la banda liderada por Mick Jagger.

Finalmente se presentó porque, más allá de que era consciente a lo que se estaba exponiendo, los Rolling Stones eran sus ídolos. "Esquivamos de todo, adoquines de verdad. Era un desastre, cuando terminó el tercer tema ya dije: 'Acá no nos van a matar'", rememoró. Eso sí, en aquella presentación no quiso conocer personalmente a los músicos: "No me los crucé porque para mí son como súper héroes y preferí no conocerlos. Tengo una guitarra firmada por Keith Richards".

A pesar del mal momento que vivieron, aquella presentación como soporte de los Rolling catapultó a Turf a la fama y lo llevó a tener gran popularidades en los inicios de la década del 2000, en la que temas como Loco un poco, Yo no me quiero casar, ¿y usted?, Pasos al costado y Magia Blanca sonaron en todas las radios del país.

Murió Charlie Watts: el comunicado de los Rolling Stones

Murió Charlie Watts a los 80 años y los Rolling Stones publicaron entonces un mensaje desde las cuentas oficiales de sus redes sociales para despedir a su histórico baterista, que falleció a los 80 años el martes 24 de agosto de 2021.

En el comunicado, la mítica banda de música británica lo despidió a puro lamento a través de su publicista Bernard Doherty: “Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también. Como miembro de The Rolling Stones, fue uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”.