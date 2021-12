Joaquín Levinton habría encontrado el amor en MasterChef Celebrity

Luego de mostrarse muy cercano a una compañera, Juariu reveló que el amor habría nacido entre ambos participantes del realitu show.

Si hay algo que destaca de Joaquín Levinton es su gran carisma, sentido del humor y la gran cantidad de anécdotas y vivencias que siempre tiene para contar. Todo este combo desemboca en un persona que siempre estuvo estrictamente ligada a la vida mediática, pero que muy poco se conoce sobre su vida personal, al menos hasta su llegada a MasterChef Celebrity.

Pese a que el talento culinario no es lo que más destaca del líder de Turf, Joaquín supo ganarse al público y al jurado con su personalidad tan especial. Sin embargo, parece que estos no fueron los únicos en caer rendidos a sus pies, sino que también hay una compañera de programa que no se habría podido resistir y el amor habría nacido entre ambos.

Se trata nada más y nada menos de Charlotte Caniggia, la famosa influencer que terminó por ser una gran revelación dentro del programa al igual que lo fue su hermano, Alex. Aunque los rumores de romance entre Levinton y Caniggia se habían instalado hace unas semanas atrás, el programa de ayer terminó por convencer a aquellos que todavía no estaban seguros de la relación entre ellos.

Al compartir equipo junto con Juariu, la pareja de mediáticos se mostró más cercanos que nunca: bromeaban entre ellos, tenían chistes internos y se mostraban poco interesados en disimular su atracción. "Vos no hablés que te estuve stalkeando en las redes querido. Hay mucho para decir acá. Vi que estuvo cerca de una famosa en la misma fiesta", expresó la ex panelista de Bendita e hizo referencia a Charlotte con la mirada, a partir de ese momento, la onda entre ambos participantes se volvió indisimulable.

Frente a la declaración de Juariu y tras la seguidilla de actitudes que mostraron el cantante y la influencer, Santiago del Moro decidió ir directamente al hueso: "¿Hay onda Charlotte con Levinton?", consultó. Ya en un tono más serio, la hija de Mariana Nannis contestó de forma contundente: "Somos amigos". Posteriormente, ya en el detrás de escena y más relajada, Charlotte comentó con más detalle cómo es su vínculo con Joaquín: "Con Joaquín estamos en otra. Somos dos locos de la vida".

Juariu reveló que el amor habría nacido entre ambos participantes del reality show.

La semana en MasterChef Celebrity

Ya cada vez más entrada la competencia de MasterChef Celebrity, el jurado empieza a ponerse más exigente y pide mayor compromiso y profesionalismo con cada plato que presentan los participantes. El día lunes, solo la Peque Paretto y Tomás Fonzi lograron triunfar y pasar al miércoles de beneficios, mientras que Catherine Fulop, Luisa Albinoni y Mery del Cerro pasaron al jueves de última chance.

Por otro lado, en la jornada del martes, Joaquín Levinton, Charlotte y Juariu lograron subir al balcón mientras que Mica Viciconte, La Tigresa Acuña y Paulo Kablan tendrán que disputarse por ser el único salvado del día jueves.