Jey Mammón vivió un incómodo momento con Graciela Alfano: "Me sonó raro"

El conductor se vio acorralado por una respuesta que no esperaba por parte de Graciela Alfano. Jey Mammón y un incómodo momento en Los Mammones, su programa de América TV.

En plena entrevista con Jey Mammón, en Los Mammones, Graciela Alfano fue la invitada de turno con la que el conductor dialogó sobre diferentes temas en el aire de América TV. Sin embargo, en un determinado momento la tensión se hizo dueña del estudio por un comentario que descolocó a la actriz y que generó la sorpresa del líder de este envío.

Ante una frase que Graciela Alfano no dejó pasar por alto, Jey Mammón advirtió que quizá pudo haber utilizado otras palabras para expresarse. "Tuviste relaciones, incluso, por ahí, momentáneas", manifestó el conductor, mientras que la invitada se sorprendió por lo que estaba escuchando y le respondió sin dudarlo: "¿Momentáneas? Me sonó raro, momentáneas".

"No sé si momentáneas, si duraron más...", agregó Jey Mammón, quien rápidamente pasó de página para avanzar sobre el tema y consultarle a Graciela Alfano por sus romances con ex presidentes de la Nación: "Yo hablo de historias que vos contaste, con tipos que hay que estar. Tenés expresidentes. Con 'El Turco' estuviste”.

Haciendo referencia al (por ese entonces) presidente Carlos Menem, Graciela Alfano recordó: “Lo conocí en un primer momento, cuando era un caudillo con las patillas. A los seis meses se separa de Zulema y él, que estaba enamorado, me pide que me vaya a vivir con él a Olivos y yo no quería”.

Graciela Alfano y Carlos Menem: la relación amorosa, contada por la propia actriz

“Es más, yo estaba casada con un funcionario de su gobierno y había tenido a mis chicos. No daba, era como una complicación, igual, ya lo dije mil veces: la fidelidad no ha sido mi fuerte. Yo perdí un juicio por infidelidad aunque las nuevas generaciones no lo puedan creer. No se usa más, lo perdí con mi ex, con el que estaba casada”, agregó Graciela Alfano. De este modo, el comentario de Jey Mammón quedó atrás y la entrevista pudo continuar por sus cauces normales.