Jey Mammón reavivó las internas en La Peña de Morfi: "Pase de factura"

El conductor volvió a hablar del tema que lo colocó en el foco mediático e hizo un inesperado comentario en vivo.

Jey Mammón volvió a referirse a las internas en La Peña de Morfi con un polémico comentario. A semanas de que se instalaran los rumores de su supuesta mala relación con Jésica Cirio, compañera de conducción en el ciclo dominical, el artista rompió el silencio y ironizó sobre el tema.

En una de las últimas emisiones de La Peña de Morfi, Jey aprovechó un divertido ida y vuelta con un compañero y mostró su disgusto sobre los rumores que surgieron. Todo sucedió mientras el humorista Luis Rubio (en el papel de Elvio) recomendaba algunas actividades para hacer con niños durante el receso de invierno, pero hubo un juego con frutas que a Mammón no le gustó.

"No se juega con la comida, Elvio. Entiendo que lo tenga todo preparado, pero 10 veces le dijimos que no se juega con la comida", lanzó el conductor con humor. "Usted me embarra la cancha", replicó el humorista y Mammón determinó: "Como conductor tengo que bajar línea".

Rápidamente, Rubio retomó su explicación y terminó con un juego con medias. "Este no es sobre comida, Mammón. Imagino que con este lo dejé satisfecho", lanzó el humorista y le dio lugar al conductor a que hiciera su descargo sobre los dichos que se instalaron. "Perdón, '¿es un pase de factura? Nos van a levantar los portales. Van a poner 'hay fricción con Elvio', 'se pelea con el tótem'. Hay rumores", sentenció Jey Mammón.

Jesica Cirio rompió el silencio tras los rumores de tensión con Jey Mammón: "Hablamos"

Jésica Cirio rompió el silencio luego de que se viralizaran los rumores de que hay una tensión latente con Jey Mammón por el protagonismo en La Peña de Morfi. "Hablamos hasta tarde con Jey", contó la conductora del clásico de los domingos de Telefe en diálogo con Mariana Brey, que leyó su charla con Cirio en Socios del espectáculo.

En el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sorprendieron en las últimas horas al revelar que se habría generado tensión entre Jésica Cirio y Jey Mammón. Es que según contaron, a la conductora no le gustó que sacaran el "Cirio" de la promo, en la que pasó a ser solamente "Jésica".

En el ciclo de El Trece insistieron en esta cuestión y remarcaron que para algunas personas, Jey Mammón luce un tanto "desdibujado" ya que no termina de encontrar su lugar. Karina Iavícoli argumentó que para ella la eliminación del apellido de la promo "no le quita peso" porque la gente ya sabe quién es.

En ese sentido, Lussich insistió en que Jésica Cirio no lo ve de esa forma. Fue recién entonces que Mariana Brey tomó la palabra para leer un mensaje que le había enviado la modelo y conductora. "Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo. Y él se sumó con mucho amor y respeto. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es", leyó la panelista de Socios del espectáculo.