Jey Mammón le habló directo a Lucas Benvenuto: "Le deseo de corazón"

En un mano a mano con Jorge Rial, Jey Mammón le habló directo a Lucas Benvenuto, joven que lo denunció en 2020 por abuso sexual y lo llevó a la Justicia en una causa que terminó con el conductor sobreseído del delito en 2021.

Jey Mammón eligió a Jorge Rial para contar en una entrevista su versión de la historia y de las acusaciones que recibió de Lucas Benvenuto, quien lo denunció ante la Justicia por abuso sexual en 2020. Aunque la causa prescribió en 2021 el tema recobró fuerzas cuando el joven lo hizo público hace algunas semanas. En un momento de clímax, el conductor apartado del ciclo La Peña de Morfi (Telefe) decidió hablarle directamente a Lucas.

Luego de un editorial en la apertura de Argenzuela (C5N) Jorge Rial dio paso a su entrevista con Jey Mammón, espacio de diálogo donde la figura mediática en el ojo de la tormenta habló sobre los comienzos de su relación con Lucas, contestó a las preguntas en torno a su edad al momento de conocerlo y le dejó una serie de mensajes a cámara.

Durante un pasaje de la entrevista Jey Mammón consideró: "Es un chico que, para mí, la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es: la gente que le hizo daño, la Justicia que le dio la espalda. Él en un momento dijo: 'la prescripción es la historia de mi vida'. Esta incluida la mía sobre un hecho que no sucedió. No quiero decir que él miente, me cuesta mucho decir que es un mentiroso porque una persona que vivió lo que él vivió no está parada en el mismo lugar en el que estamos cada uno de nosotros (...) Aún hoy sigo empatizando con la historia de Lucas".

Qué le dijo Jey Mammón a Lucas Benvenuto