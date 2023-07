Jey Mammón le declaró la guerra a Telefe: "No hay nada más"

Jey Mammón estalló contra Telefe durante una tensa entrevista en Intrusos por el modo en el que fue desplazado de La Peña de Morfi.

Faltando pocos días para la celebración de los premios Martín Fierro, Jey Mammón reapareció en la televisión y lanzó un fuerte descargo contra Telefe y la forma en que fue desplazado de La Peña de Morfi tras la denuncia de Lucas Benvenuto, que pasó por una instancia judicial y terminó con el sobreseimiento del conductor. "Todo me parece injusto", se quejó Mammón.

Invitado a Intrusos (América TV), Jey Mammón respondió si irá o no a los Martín Fierro -que se entregarán el próximo domingo 9 en el hotel Hilton de Puerto Madero-. “Iba a decir que los Martín Fierro no me importan un carajo, pero la verdad es que me parecen los premios más hermosos de la televisión. Son los que tenemos, los más lindos. Es tema si voy y si no voy también”, aseguró.

"¿Vos me preguntás de verdad si quiero ir a los Martín Fierro? No hay nada más lejos para mí hoy que pensar en La Peña de Morfi. Pero, ¿sabés qué? Voy a sentarme en la mesa del programa porque no hay nada más merecedor que esa nominación", sumó. "¿Te parece justo lo que hizo Telefe con vos?", le retrucó la conductora. "Si me pongo a analizar...es como te dije hace un rato, estoy viviendo una pandemia. Si me tomo todo personal me voy a España de nuevo. Te juro. Todo me parece injusto, todo (...) Yo no tengo por qué no estar trabajando", sentenció Jey.

Además, agregó: "Si hay algo que yo desearía es ir el domingo a los Martín Fierro y estar nominado como Mejor Conductor también". Sorprendida por la respuesta, la conductora indagó: "¿Te lo merecías?". "Creo que sí (...) ¿Sabés por qué? Cuando yo llegué a Telefe me llamaron para hacer otra cosa. Y no soy un bebé que llora con un berrinche, lloro porque me cargué al hombro un programa muy heavy donde faltaba Gerardo, ¿me entendés?", cerró Mammón, con la voz quebrada, citando al creador del programa que llegó a convertirse en uno de los clásicos recientes de la señal abierta.

El cruce entre Jey Mammón y Laura Ubfal

Jey: "Estoy diciendo esto y vos decís 'Me cuesta creerte, Jey'".

Laura: "No te quedes con las palabras, te conozco".

J: "Cómo no e voy a quedar con las palabras. Me quedo con todas la palabras. No lo tomes personal, pero vos en este caso representás muchas personas, so puñales Laura. Te lo juro. Pero el domingo voy a ir a los Martín Fierro con la frente en alto, porque no tengo nada que esconder. Que me miren a la cara, que me saluden si quieres, si hablan por atrás que hablen y si no me quieren creer que no me crean".