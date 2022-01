Jean Pierre Noher fulminó a los anti vacunas: "Me parece nazi"

El respetado actor de cine, teatro y televisión Jean Pierre Noher lanzó una dura reflexión en torno a aquellas personas que se niegan a inocularse con la vacuna para el COVID-19.

Transitando la tercera ola de la pandemia, los casos de coronavirus aumentaron y las autoridades sanitarias siguen remarcando la importancia de vacunarse para ganarle al virus. En este contexto de alerta sanitaria, el respetado actor Jean Pierre Noher arremetió contra todos los anti vacunas que se niegan a inocularse.

"Estuve leyendo en un sitio francés para entender a los antivacunas, son personas también, no sé. Uno los ve como una locura en el mundo. Ellos están convencidos. Lo que está difícil es cuando se está cuestionando el tema de la libertad. Ellos –los antivacunas- sienten que le coartan la libertad y yo lo que siento es que si estoy vacunado soy más libre, es como una contradicción", argumentó Noher -de amplia trayectoria en cine, teatro y televisión- en una entrevista para Jubilados TV.

Siguiendo su análisis, el padre del también actor Michel Noher, se mostró a favor del pase sanitario y deslizó una fuerte sentencia para los anti vacunas: "Libreta sanitaria se llamaba cuando nos anotaban y nos vacunaban. Yo me acuerdo una libretita naranja dónde anotaban las vacunas que tenías y te la pedían en el colegio. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Pero a los antivacunas les parece un horror, les parece nazi, y a mí me parece nazi lo que ellos hacen".

El buen momento laboral de Jean Pierre Noher

Tras el éxito de la serie Maradona: Sueño bendito, donde hizo de Guillermo Coppola en su vejez, Noher participó en la película El empleado y el patrón -con el protagónico de Nahuel Pérez Biscayart- y se prepara estrenar Diciembre 2001, un desafío actoral que lo verá en la carne del expresidente de Argentina, Fernando De La Rúa.

Se trata de una miniserie basada en el libro El palacio y la calle, de Miguel Bonasso, que recrea los acontecimientos que se vivieron en la Argentina sobre el final del gobierno de Fernando De La Rúa, a quien interpreta. El elenco se completa con Luis Machín, como el exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, César Troncoso como Eduardo Duhalde, Fernán Mirás como Carlos "Chacho" Álvarez, Jorge Suárez como Adolfo Rodríguez Saá y Manuel Callau como Raúl Alfonsín, entre otros. La serie se estrenará en la plataforma Star+.

Por otro lado, meses atrás y en el marco de la 36° del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Noher reveló a El Destape que fue tentado para participar en MasterChef Celebrity, pero que rechazó la propuesta laboral."Me buscaron porque daba con un perfil 'Boy Olmi', así de tipo bohemio. La oferta económica era muy interesante pero la decliné porque no me hacía falta en ese momento. Me defiendo con la cocina pero, la verdad, en esos realities lo que más importa es la improvisación y el buen show. No lo miré MasterChef. En esos programas donde te convocan como famoso, yo sigo defendiendo mi ser actor", había contado, entrevistado por Ignacio Dunand.