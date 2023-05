Isabel Macedo reveló lo más difícil de su relación con Urtubey: "El laburo que es"

La actriz contó cómo es su relación con Juan Manuel Urtubey desde sus inicios. Isabel Macedo habló sin tapujos sobre su vida personal.

Isabel Macedo habló sobre su vida familiar, años después de haberse alejado de los medios. La actriz de tiras como Botineras, Alma Pirata y Guapas dio a conocer qué es lo que más le costó de su relación con Juan Manuel Urtubey.

"Son cuatro. Cuando yo me fui a Salta todo el mundo me decía 'pero, dejaste todo, tu trabajo, y no sé qué'. Y yo decía: '¿Sabés el laburo que es conocer a cuatro chicos, conocerlos, construir una relación, armar un mundo nuevo?'", comenzó su descargo la ex pareja de Facundo Arana. La actriz se refirió a los cuatro hijos que su esposo tuvo en su matrimonio anterior.

Macedo quebró en llanto en diálogo con María Laura Santillán en Infobae, al dimensionar lo importante de generar vínculos familiares. "Pienso que ahora también todo ese amor que sienten por sus hermanas es parte de un trabajo, del tiempo dedicado. Yo soy muy feliz, no sé si lo puedo expresar, pero me hace tan feliz esa unión, que en micas se viva y se respire ese amor", concluyó.

"Yo tenía el sueño de la mesa larga. Siempre me iba de viaje yo solita, pobrecita, y me compraba unos manteles gigantes. Cuarenta mil platos, ensaladeras. Todo para mí solita pobrecita. Y los pude estrenar. Soy muy feliz con mis hijas. Lleva mucho tiempo, es mucha responsabilidad ser mamá de la manera que lo estoy haciendo yo", agregó la galardonada actriz a su relato. Y cerró: "Es más fácil decirles: esto es así y se acabó, punto y no se discute más. Yo no quiero ser ese tipo de mamá. Esperé tanto, que quiero tomarme el tiempo necesario para poder escuchar a quien tengo enfrente, cuáles son sus necesidades y quién quiere ser".

Isabel Macedo, sobre su vida en Salta

