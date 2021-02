Distintas versiones aseguraron a lo largo de la semana pasada que el conductor de Intrusos en el espectáculo, Jorge Rial, no iba a volver al programa después de sus vacaciones. Rial confirmó que no iba a ser de la partida hoy y el programa de hoy no fue el mismo ya que la conducción estuvo a cargo de Adrián Pallares, quien históricamente lo reemplaza durante sus semanas de descanso, acompañado por Rodrigo Lussich.

Jorge Rial tuvo un 2020 muy intenso con la conducción de la temporada 20 de Intrusos con un plantel que paulatinamente se fue deshaciendo con la salida de sus estrellas como Marcela Tauro, Daniel Ambrosino y Guido Záffora. Es por esto que el periodista decidió comenzar el 2021 tomándose unas vacaciones en la Patagonia con su esposa, Romina Pereiro y con mensajes de reconciliación con su hija Morena.

Días atrás, el periodista Ángel De Brito adelantó en su ciclo radial que "a algunas personas importantes del canal (América) y del programa (Intrusos), Rial les dijo ´no vuelvo´". Pero si hay algo que se espera de Rial es que conteste y esta vez no sucedió sino hasta anoche que lanzó en su cuenta de Twitter que "todos vuelven a la tele", menos él.

Esta misma tarde, en su programa Gossip, la periodista de espectáculos Laura Ubfal confirmó que Jorge Rial no volverá a conducir Intrusos en su año 21 y que el futuro de la programación en esa franja depende de la gerenta de programación de América. Mientras tanto, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich presentarán las novedades de la farándula juntos y las compartirán en su conocida mesa con las panelistas Marcela Baños y Paula Varela.

¿Hay Intrusos sin Rial?

La decisión pasa por Liliana Parodi quien anteriormente expresó que es Jorge Rial quien con algo mínimo "hace dos horas se programa", según compartió la periodista Laura Ubfal. Como estas características a los televidentes no les son ajenas, habrá que ver si la dupla Pallares - Lussich funciona.

Es por eso que la gerenta de programación de América vuelve apostar al polémico conductor en un formato muy distinto al programa de espectáculos sobre el que Rial remó veinte años.

Sobre el espacio de América, otras versiones están comenzando a sugerir que el lugar de la tarde lo ocupará Moria Casán con un nuevo programa en América en reemplazo de Intrusos.

A patear el tablero

Aunque algunos afirman que Jorge Rial podría hacer un programa de archivo al estilo de Bendita con Beto Casella, la periodista Marina Calabró afirmó que Jorge estaría más interesado en abordar temas de relevancia política y social desprendiéndose de lo que viene haciendo hace más de dos décadas en la pantalla chica. De hecho, Calabró confirma la llegada a América de TV Nostra porque será ella quien acompañe al ex conductor de Intrusos en las noches de lunes a viernes.

En principio, la nueva apuesta de Jorge Rial podría ubicarse en el horario de las 20 que, hasta ahora, venía siendo la franja en la que salía Polémica en el bar con Mariana Iúdica y su equipo. Por otro lado, también se está definiendo el destino de Animales sueltos que regresa con Alejandro Fantino pero no de manera diaria.