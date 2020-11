La hija de Aníbal Pachano le declaró la guerra a Rocío Marengo.

No todo es risas y buena onda en "MasterChef Celebrity" y Sofía Pachano se encargó de dejarlo bien claro la noche del lunes, cuando le declaró la guerra a Rocío Marengo por haberla dejado sin batidora industrial en el desafío. Indignada, la hija de Aníbal Pachano reveló que hay dos bandos que enfrentan a los famosos. "Somos Leti, El Polaco, el Turco y yo contra el resto del mundo", disparó.

En una noche marcada por la tensión, los participantes tuvieron que cocinar preparaciones dulces y para ello debieron seguir una receta al azar. A Pachano le tocó preparar unos mini alfajorcitos, que no convencieron del todo al jurado. Claro que no todo fue alegre en el desafío de pastelería ya que Rocío Marengo, quien ganó una medalla de oro la semana pasada, usó su beneficio en contra de Sofía, quitándole su batidora industrial.

Indignada, Sofía Pachano lanzó sin tapujos: “Todo vuelve en la vida Rocío. La venganza es un plato que se come frío”. Cuando Santiago del Moro fue a consultarle a Marengo que opinaba sobre el momento tenso que se generó, la creadora de "el baile del koala" arremetió: “Sofi no es de las más cercanas, y después de la frase que tiró hoy tengo claro que cuando pueda me la va hacer pagar. Con algunos tengo muy buena relación y a esos no les sacaría la batidora”.

Tratando de alimentar el escándalo, del Moro acudió a Pachano para confrontar la versión de Marengo y obtuvo una respuesta de lo más inesperada y que revela lo que muchos televidentes sospechaban: hay internas de famosos en "MasterChef Celebrity". “Dijo que tiene amigos y que vos no lo sos tanto. ¿Hay bandas acá?”, consultó el conductor, dando pie al anuncio de la actriz.

“Obvio que hay bandas. El Turco, El Polaco y yo contra el resto del mundo, siempre”, aseveró Sofía Pachano, tajante. Como sus alfajorcitos no convencieron, la mediática se ganó el delantal gris y tendrá que competir el jueves con los peores de la semana.