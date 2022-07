Internas en el jurado de Canta Conmigo Ahora: problemas para Marcelo Tinelli

Se desató una pelea entre los miembros del jurado de Canta Conmigo Ahora, programa que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de El Trece. El tenso momento que se vivió en TV.

Estallaron las internas en Canta Conmigo Ahora. En la primera semana de la presentación del nuevo producto conducido por Marcelo Tinelli, los miembros del jurado se pelearon en plena transmisión del programa de El Trece, se armó una fuerte discusión y se vivió un momento de absoluta tensión.

Todo comenzó luego de que el participante Igna Luna cantara "Beggin", tema perteneciente a Måneskin. Una vez culminada la performance del artista, la gran mayoría de los jueces apretó el botón rojo para darle el visto bueno. Sin embargo, y curiosamente, hubo algunos jurados que no quedaron del todo convencidos.

Frente a dicha situación, una buena parte de los jueces cuestionó con dureza a aquellos que no valoraron a Igna. De hecho, Tinelli expresó: "Ale Paker tampoco se paró. Ni siquiera cuando (Igna Luna) se movió tanto...". "Creo que eso lo dispersó, pero me encantó... me parece que me dispersó y me distrajo cuando miraba mucho al piso". "No se empiecen a enojar tampoco...", pidió el conductor tras escuchar que hubo gritos por parte de otros colegas.

"Dale, Paker, ponele onda", le manifestaron a Paker desde un sector. "Sáquenle el botón. Lo que pasa es que él es el botón", expresó otro de los jurados que se mostró muy enojado. "Pondría a la venta ese botón, que lo tiene al pedo ahí", indicó finalmente uno de los 100 artistas que conforman el panel de Canta Conmigo Ahora.

Canta Conmigo Ahora vs. La Voz Argentina: quién ganó el rating el miércoles 27 de julio

La Voz Argentina (Telefe) es un éxito desde 2021, especialmente por el carisma de Lali Espósito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, cuenta con una audiencia muy fiel. Por su parte, Canta Conmigo Ahora es un formato muy nuevo, teniendo en cuenta que el pasado lunes 25 de julio tuvo su debut en la TV.

Durante la edición del pasado miércoles 27 de junio, ambos programas llegaron a un puntaje similar en el comienzo: La Voz Argentina obtuvo 13.6 puntos y Canta Conmigo Ahora obtuvo 13. Sin embargo, La Voz llegó a su pico con 16.9 puntos, consagrándose como el más visto del día con un promedio de 14.8 puntos, mientras que Canta Conmigo Ahora llegó a los 12.6 y obtuvo un promedio de 11.2. A pesar de esta diferencia de puntos, el nuevo programa de Tinelli fue lo más visto de El Trece y se ubicó en el top 5.