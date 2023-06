Internas en América TV: Flavio Mendoza se la agarró en vivo con la producción de Polémica en el Bar

Flavio Mendoza se mostró indignado con un detalle en los zócalos de Polémica en el Bar y estalló de furia contra la producción del programa.

Polémica en el Bar (América TV) vivió un momento de tensión en medio del debate por la situación judicial que enfrenta a Nicole Neumann y Fabián Cubero por las denuncias que la modelo recibió de Indiana, su hija mayor. El escándalo se desató cuando Flavio Mendoza lanzó una dura queja contra la producción por un graph que provocó revuelo y enojo en la mesa del programa.

El furioso pedido de Mendoza ocurrió luego de un informe donde se escucharon las declaraciones de la abogada de Fabián e Indiana Cubero, Lidia Rosenstein, que recibió una sanción en la Justicia por sus dichos en A la Barbarossa, magazine de Telefe. En el programa conducido por Marcela Tinayre se procedió a abordar el tema, a la par que un zócalo anunciaba "Habló la abogada de Cubero, Nicole es una mamá muy agresiva”.

“¿Puedo decir algo? ¿Pueden sacar eso que dice que Nicole es una mamá agresiva? Porque eso lo dijo la impresentable en televisión. Quiero que lo saquen porque Nicole no es ninguna mujer agresiva”, acotó -indignado- el coreógrafo y panelista del ciclo. Sumándose al pedido, el periodista Gabriel Schultz señaló: “Me parece bien lo que dice Flavio, porque a la abogada la multaron por todo esto”.

Consultada por la situación judicial, la doctora Mariana Gallego aportó una reflexión, que fue aprobada por todo la mesa: "Acá la más perjudicada es una adolescente de 14 años. Es una barbaridad lo que hizo la abogada, y la respuesta ya la dio la jueza, que no sólo la multó sino que pidió que se investigue la conducta de la letrada, no solo en esta actuación sino en todos los expedientes, y mandó la causa a la justicia penal. Porque la abogada incursó en un delito de desobediencia, porque había una medida cautelar para que no se hable del tema, y lo violó. Esto que está pasando con Nicole y la hija, para mí que hago derecho de familia, es muy común".

Cuáles fueron las declaraciones por las que multaron a la abogada de Fabián e Indiana Cubero

“Fue agredida, maltratada y vapuleada. Cuando interpretó que lo que estaba viviendo era algo terrible, llamó a su padre y le pidió irse con él”, indicó la letrada en el programa de Georgina Barbarossa, logrando que la jueza a cargo de la causa emita una multa para la profesional y sus representados.