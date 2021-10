Internaron de urgencia a Vanina Escudero: "Terrible dolor"

Vanina Escudero se encuentra internada de urgencia. Qué le pasó a la hermana de Silvina Escudero y cómo es su estado de salud.

En las últimas horas, el ámbito de la farándula argentina quedó sumamente conmovida por la situación que atraviesa una famosa. Vanina Escudero, actriz y hermana de Silvina Escudero, debió ser internada de urgencia luego de regresar de Uruguay. En Intrusos en el Espectáculo dieron detalles de su estado de salud y indicaron qué fue lo que le pasó.

Karina Iavícoli, una de las panelistas del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, contó que fue la propia Vanina Escudero la que le contó qué tiene: "Vine por pocos días y encima, desde ayer, estoy internada. Tengo un folículo hemorrágico". Incluso, encendió las alarmas con una fuerte declaración: "Tengo un terrible dolor. Tengo que esperar a que se reabsorba la sangre".

En tanto, Vanina señaló que deberá esperar varios días para que se esclarezca el panorama y los médicos y personal de salud determinen si la deben someter a una cirugía o no: "Aparentemente, en el mejor de los escenarios, no sería quirúrgico". Por su parte, Silvina Escudero dialogó con otra de las panelistas de Intrusos, a quien le indicó: "Me dijo que la está acompañando como puede. No sabe cuánto tiempo se va a quedar o fechas de cuánto tiempo va a estar internada".

Vanina Escudero había vuelto de Uruguay para reencontrarse con Silvina Escudero.

Qué es un folículo hemorrágico, el problema de salud que tiene Vanina Escudero

Si bien depende de cada paciente, los folículos hemorrágicos aparecen cuando se produce un sangrado o hemorragia en el interior del ovario. Generalmente, el paciente suele presentar dolor abdominal y, en algunos casos, los especialistas en salud recomiendan una intervención quirúrgica.

Cómo es la vida de Vanina Escudero en Uruguay

Vanina Escudero está en pareja con Álvaro Navia, ex comediante de VideoMatch, y hace algunos años viven juntos en Uruguay. Allí, en mayo pasado y en diálogo con Radio de la Ciudad, el marido de la actriz contó cómo se llevan: "En lo familiar estamos todos muy bien. Yo ya me di las dos vacunas. Mis hijos están felices y Vanina también, tenemos una vida muy feliz. Era algo que veníamos planeando desde hace mucho tiempo y un poco la cuarentena aceleró nuestra mudanza a Uruguay".

Silvina Escudero y los rumores de pelea con Vanina Escudero

En agosto pasado, Silvina Escudero participó de PH Podemos Hablar -programa conducido por Andy Kusnetzoff, y explicó cómo se lleva realmente con su hermana Vanina Escudero: “Nunca me peleé con Vanina”, respondió Silvina, a lo que el presentador le preguntó: “¿La dejaste de seguir en Instagram?”. “No, fue un momento”, contestó la modelo, con un gesto de incomodidad y una media sonrisa. “Te digo la verdad, lo tiré creyendo: ‘Nah, es todo mentira’. Creí que era mentira, perdón”, le respondió Kusnetzoff, mientras el resto de los invitados se reían del momento de tensión.

“Nunca me peleé con Vanina. Fue un día de unfollow, chicos. ¿Nadie nunca tuvo un día de unfollow?”, exclamó Escudero, un poco impaciente. Los rumores de esta interacción en redes entre las hermanas surgieron desde que Juariu, panelista de Bendita que suele descubrir primicias entre las celebridades mirando sus perfiles en Internet, notó esto y lo compartió con su público. “¡Vine acá a que me juzguen!”, agregó Silvina irónicamente.