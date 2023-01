Internaron de urgencia a Guillermo Coppola: "Un dolor en el pecho"

El empresario Guillermo Coppola debió ser ingresado a una clínica luego de mostrar fuertes dolores. Su palabra desde el establecimiento no tardó en llegar, en un intento por llevar calma ante la preocupante situación médica.

El empresario Guillermo Coppola tuvo que ser internado de urgencia en Mar del Plata, por "un fuerte dolor en el pecho". El exmanager del recordado Diego Armando Maradona habló desde la clínica médica y precisó detalles de su estado de salud.

Daniel Ambrosino dio la noticia en el magazine Epa (América TV), informando que Coppola sufrió un fuerte dolor en el pecho y que por eso se dirigió a la Clínica Colón, en Mar del Plata, donde le hicieron estudios y quedó en observación. A pocos minutos del informe, el mismo exmanager decidió salir al aire para hablar con Nicolás Magaldi y llevar tranquilidad a quienes lo siguen.

"Hay un dicho que dice 'yerba mala nunca muere'", abrió la charla Guillermo, en aparente buen humor, antes de indicar qué le pasó. "El dolor pudo haber sido algo muscular nada más. Me hicieron tres electro, tomografía, análisis y afortunadamente está todo bien. Ayer me levanté con un dolorcito bajo la tetilla derecha, podía ser un dolor muscular, por ahí posición del sueño. De todas maneras me fui después al gym a cumplir con la rutina que tengo después del Covid", comentó.

Para cerrar su relato, Coppola señaló: "Son los trabajos que tengo indicado por el kinesiólogo y que vengo haciendo hace más de un año y medio. Lo había abandonado un poco con eso que viajé a Qatar, pero después del mediodía seguí con ese dolor y me fui a la clínica Colón donde me hicieron de todo".

Con Juan Minujín en el protagónico, se conocieron las primeras imágenes de la serie de Guillermo Coppola

Meses atrás, Star+ lanzó las primeras imágenes de la serie Coppola, el representante, que sigue en tono de comedia dramática que sigue la época de gloria profesional y excesos personales de Guillermo Coppola mientras representaba nada menos que a Diego Armando Maradona. Protagonizada por Juan Minujín, la producción planea estrenarse en 2024.

Del sello Star Original Productions y realizada por Pampa Films, la serie lleva el respaldo de importantes apellidos detrás de cámara, pues fue escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Emanuel Diez, y cuenta con la dirección y supervisión general del cineasta Ariel Winograd. También tendrá numerosas figuras en pantalla, con el ya mencionado Minujín como Guillermo Coppola, Mónica Antonópulos como Amalia "Yuyito" González, Joaquín Ferreira como "Poli" Armentano, Adabel Guerero como Alejandra Pradón, Agustín Sullivan como Carlos Menem Jr. También serán de la partida Alan Sabbagh y Mayte Rodríguez.

"En clave de humor, la serie de ficción gira en torno a Guillermo Coppola (Minujín), el manager de uno de los jugadores de fútbol más famosos del mundo, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado, cuyo cénit deportivo es seguido rápidamente por una etapa de franca decadencia", explica la sinopsis oficial, que deliberadamente elude mencionar a Maradona por su nombre y apellido.

Compuesta por seis episodios de 45 minutos, Coppola, el representante propondrá un punto de ingreso que capte algo del espíritu de la década del 90 en la Argentina, en la que Guillermo fue uno de los personajes más emblemáticos. El relato tiene el visto bueno del propio Coppola, quien visitó el set en los primeros días de rodaje. Sin embargo, hasta ahora los responsables de la producción no explicitaron si Maradona será uno de los personajes que aparezca en cámara.

Estará basada en hechos reales, será filmada en Buenos Aires y Nápoles, y tendrá un extenso elenco que se completa con María Campos (Susana), Federico Barón (Daniel Scioli), María del Cerro (Karina Rabolini), Santiago Bande (Guillermo Coppola joven), Anna Favella (Domenica), Yayo Guridi (Flaco Manguera), Teté Coustarot (Presentadora), Diego Pérez, Nicolás Mateo (Cuneo Libarona), Roxana Randón (Ana, la madre de Guillermo Coppola) y Fabián Arenillas (Néstor Ibarra).