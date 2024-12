Internaron de urgencia a Alberto Cormillot y su esposa contó qué pasó: "Me cagué toda"

Alberto Cormillot fue internado en la Clínica Cemic.

Alberto Cormillot es uno de los médicos más famosos de la televisión debido a sus participaciones en programas como Cuestión de Peso. En las últimas horas, se conoció que el nutricionista debió ser internado de urgencia, de acuerdo a lo que indicó su esposa, Estefanía Pasquini.

"Cada vez que venimos al Cemic lo dan por muerto y yo como que ya tengo los huevos al plato de esas cosas", comentó Pasquini, pareja de Cormillot, en sus redes sociales. Y siguió: "Está internado porque le vi un moretón en la pierna, me ca... toda y empecé ‘vamos a verlo, vamos a ver qué pasa’. Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o si había algún tema con las plaquetas o algo, lo dejaron internado".

El propio Cormillot también habló en las redes sobre lo que atraviesa y contó: "Tengo un hematoma en la pierna que no sé si fue por ejercicio o por un golpe, y me dejaron internado por las dudas. Mañana me van a hacer un doppler y nada más. No tengo trombosis". Al mismo tiempo, el periodista de redes Fede Flowers se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre lo que atraviesa Cormillot en su internación. "Internaron al Dr. Alberto Cormillot. A las 16.30 ingresó a la guardia de la Clínica Cemic. Tiene una trombosis en la pierna izquierda. Ahora le están haciendo un doppler cardíaco. Anoche ya había concurrido a la guardia por síntomas", comentó el comunicador. Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre la salud del médico.

El tierno posteo de Estefanía Pasquini con Cormillot

A través de su cuenta de Instagram, Pasquini compartió una foto de su familia armando el arbolito navideño y confesó: "8/12/24. Así arrancamos la mañana 5 años de casados y nuestra boda de madera. Cinco años donde vivimos de todo, cosas tristes, alegres, felices, de todo... pero juntos, apoyándonos, haciéndonos el aguante, siempre a la par y en familia. Esta familia que elegimos todos los días que nos llena el alma, que costó firmarla pero el deseo fue tan grande que lo logramos".

También, Estefanía le agradeció a Cormillot pero aún así deslizó que existen problemas en su día a día: "Gracias a la vida por ponerte en mi camino y ser el que me dio el regalo más hermoso de esta vida, nuestro bebé Emilio. Y como te digo siempre, todo vale la pena por ustedes. Pueden pasar mil cosas... Pero cuando hay amor nada puede contra eso, siempre termina ganando lo que viene con amor. Y por otro lado, una mañana de armada de arbolito de navidad, este es el primer año que Emilio entiende un poco más de que trata todo esto y disfruta. No todo es color rosa en la vida, por eso estos momentos se disfrutan al máximo. Y gracias a maya por venir al armado del árbol ella es una ex paciente de la clínica que se transformo en familia".