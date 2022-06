Insultos entre Gerardo Romano y Mariano Yezze: "Hacés un papel lamentable"

El actor Gerardo Romano dejó sin argumentos al periodista desinformado Mariano Yezza, en un tenso debate televisivo.

Se tensaron las cosas entre el actor Gerardo Romano y el periodista Mariano Yezza en medio de una entrevista en Estamos en América (América TV) que terminó en insultos y chicanas. "Hacés un papel lamentable", fulminó Romano a Yezza, enojadísimo, en el momento más caldeado del intercambio.

Todo comenzó cuando Yezza le preguntó a Romano si le molestaba la inflación, a lo que el actor le respondió con un tajante "sí, claro. Como todo el mundo". "¿Por qué dijiste lo que dijiste sobre el Presidente?", arremetió el periodista ante el actor, serio y visiblemente molesto. "Eso está sacado de contexto. Estaba haciendo un pequeño análisis sobre la situación que estamos viviendo en plano económico, en estos días que se agitó el tema de la fiesta de Olivos y el pago de una caución ante un juez, por parte del Presidente, lo vi Macri en varios programas de televisión como sorete en querosene. Así vi a varios funcionarios del PRO disfrutando esta situación y agitándola. En el medio de ese momento dije, 'es un pelotudo'".

Con la tensión a flor de piel, Yezza le propuso hablar a Romano sobre el proceso de suba de precios actuales y trató de de enfocar la culpa en la presidencia del fallecido Néstor Kirchner. Ofuscado, Romano contradijo su posición y argumentó: "¿Cuándo renace la inflación en Argentina? En 2008, con la (circular) 125, con los hijos de puta de los productores que desabastecieron al pueblo argentino”.

Desvirtuando el debate, el periodista siguió su ataque contrarrestando con un afilado: "Pero el único que te liquida divisas es el campo. Para llenar las arcas del Banco Central necesitas al campo. ¿Y el dinero de la corrupción que se fugaron con la ‘Ruta del Dinero K’ y los ‘cuadernos de la corrupción’?”. Sin dudarlo, Romano dejó nuevamente a Yezza sin argumentos con un contundente: "Pero si (los del campo) se llevan la guita por el Río Paraná a Europa. La Ruta del Dinero K’ terminó y por los cuadernos, me extraña que seas abogado y digas semejante burrada. Que las fotocopias puedan ser pruebas… me extraña que un abogado diga una burrada tan grande”.

Gerardo Romano se enojó y cruzó a Mariano Yezza

"Pero Gerardo, por favor...de uno y otro lado. No te estoy direccionando, te estoy llevando a...", sostuvo Yezza antes de que Romano lo interrumpiese con una enojada respuesta. "¿Llevando?, ¿A dónde me vas a llevar? Vos no me podés llevar ni a la esquina. ¿Qué me vas a llevar boludo?”.

Tratando de recomponer el clima anterior, Yezza jugó una última carta y salió totalmente humillado por el actor. "¿No te gusta el programa que hacemos a la noche con Baby Etchecopar?", sostuvo, cambiando de tema, Tajante, Gerardo Romano le soltó un fuerte: "Hacés un programa y un papel lamentable".