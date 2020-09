Viviana Canosa protagonizó un insólito momento al aire de Canal 9. La conductora de Nada personal inició su envío trepada a la mesa y explotando contra Martín Guzmán. La periodista se refirió al ministro de Economía de la República Argentina en sintonía con la operación troll que se generó luego de la frase "me pongo a sarasear hasta que esté" que lanzó el político mientras aguardaba que se resuelvan problemas técnicos en su presentación del Presupuesto 2021.

"Hola, hola, ¿cómo están? ¡Buenas noches! Bienvenidos a Nada personal. Bienvenidos a la 'sarasa' para todos y todas. ¡Que suene la música!", comenzó diciendo Canosa, mientras bailaba alrededor de sus compañeros para luego treparse a la mesa del estudio y continuar despotricando contra el ministro. Acto seguido, la conductora se refirió de forma despectiva a Pablo Caruso, panelista de su ciclo televisivo.

Canosa se trepó a la mesa para bailar un tema de Los Auténticos Decadentes

"Necesitamos futuro porque el presente está tremendo. Caruso, ¿cuánta 'sarasa' tirás hoy?", le consultó Canosa a su panelista. En tanto, el protagonista le respondió a Viviana y a Florencia Arietto, quien se encontraba presente en el estudio y aseguró que el periodista buscaba victimizarse: "No es justo que me digas eso. Me decís kirchnerista de una manera peyorativa, es un problema tuyo".

"Esto amerita que me suba a la mesa. Poneme la canción de Los Decadentes. Hoy estoy harta de todo lo que me tengo que fumar. Este pibe Guzmán", solicitó Canosa, quien se subió a la mesa de su programa al ritmo de Somos, la famosa canción llevada al mundo por Los Auténticos Decadentes. El episodio relatado en este artículo ocurrió en vivo. Sí, al aire de El Nueve.

Sarasear: Guzmán desmontó una operación de trolls macristas para atacarlo

Luego de la campaña de los trolls macristas, inmediatamente Guzmán aclaró desde el Congreso qué pasó y qué intentaba decir. "Me gustaría hacer una aclaración. Se está malinterpretando una palabra", dijo.

"Estábamos hablando de sarasear. Esto era entre nosotros, en el contexto de esperar mientras se preparaba la presentación del PowerPoint por las dificultades técnicas que enfrentábamos", afirmó el ministro, quien cerró su aclaración sobre el tema: "Espero que hayan apreciado la presentación y que hayan apreciado la forma en la que hacemos y la forma responsable que la hacemos".

"Sarasear" en el neolunfardo viene de la palabra "sarasa" (también se escribe con Z, "zaraza"). Según los blogs especializados en lunfardo definen a la palabra como: "Sin sentido o que carecen de correlato o conexión con la realidad; argumentación vacua, discurso inconsistente o incomprensible”.