Insólito: sacaron a Alfa de Polémica en el bar y se comparó con Marcelo Tinelli

Alfa pegó faltazo a Polémica en el bar y apuntó durísimo contra el canal.

Walter "Alfa" Santiago se ausentó de la emisión del pasado viernes de Polémica en el bar (América TV) y volvió a protagonizar una polémica al compararse con Marcelo Tinelli -gerente artístico de América- en sus redes sociales. "No existe", aseguró el controversial ex Gran Hermano en sus historias de Instagram, donde también hizo un insólito pedido a sus seguidores.

Polémica en el bar regresó a la pantalla chica hace solo una semana y la controversia no tardó en hacerse presente en el histórico ciclo que ahora conduce Marcela Tinayre. Así como se barajó la posibilidad de que Eliana Guercio dejara el programa por no sentirse cómoda, también se viralizó que los integrantes del programa no se bancarían el estilo de Alfa, que ya generó mucha polémica durante su paso por Gran Hermano.

El propio Alfa sorprendió a todos al no formar parte de la emisión del viernes de Polémica en el bar y no dudó en apuntar contra el ciclo de América TV y compararse con Marcelo Tinelli, que llegó a la señal como gerente artístico. "Polémica en el bar sin Alfa es como Showmatch sin Tinelli, no existe", lanzó de forma inesperada el vendedor de autos en sus historias de Instagram.

Además, pidió hacer un "apagón" al canal por su ausencia. Pese a las especulaciones que se desataron en las redes sociales ante su faltazo y los "malos tratos" que recibe por parte de sus compañeros, lo cierto es que desde la señal explicaron que se trató simplemente de una rotación de los panelistas. Alfa finalmente volvió a América TV en la primera emisión de la semana, este lunes.

Marcela Tinayre explotó contra Alfa: "Me irrita mucho"

Marcela Tinayre sorprendió a todos al apuntar contra Walter "Alfa" Santiago, uno de los integrantes de Polémica en el bar, el programa que la hija de Mirtha Legrand conduce por la pantalla de América TV. "Él me irrita mucho", se sinceró la conductora en una entrevista que le brindó a La Once Diez y en la que dejó en claro qué piensa del ex Gran Hermano.

A una semana de que Polémica en el bar regresara a la televisión argentina, la controversia parece seguir al ciclo creado por Gerardo Sofovich. Es que tras sus primeros días al aire, mucho se habló sobre la dinámica de sus integrantes y la relación entre ellos. Por un lado, muchos remarcaron que no parece haber buena onda con Alfa, un personaje que desde su aparición en Gran Hermano generó polémica. De la misma manera, el viernes en Socios del espectáculo revelaron que había una fuerte posibilidad de que Eliana Guercio deje el programa, dada la incomodidad que siente.

En las últimas horas, Marcela Tinayre pasó por La Once Diez y sorprendió al atender con todo a Alfa. "Él me irrita mucho, se mete en todo y tiene un bozarrón", comenzó durísima la hija de Mirtha Legrand, dando a entender que es difícil manejar al ex Gran Hermano. Pero inmediatamente lo destacó por las mismas causas: "Es perfecto para Polémica en el bar".

"Hay días que estoy reblandecida con él y otros que va mejor. Pero reconozco que cada día me cae mejor, porque me parece que también hay que tener coraje para estar ahí. Alfa es un personaje que es re osado", sumó elogiosa Tinayre. Inclusive, destacó que tras bambalinas, la actitud de Alfa es bastante diferente a lo que se suele ver de él en pantalla: "Pero fuera de cámara es lo más educado y caballero que hay, me abre la puerta del auto, me ayuda con las bolsas, es respetuoso para trabajar, la verdad que me saco el sombrero".