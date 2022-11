Insólito: Moria Casán vomitó cuando le mencionaron a una famosa conductora

"La One" hizo un repulsivo gesto cuando se refirió a una famosa actriz y conductora de televisión. Qué dijo la figura agredida por la lengua karateca de Moria Casán.

Durante su paso en el magazine LPA (América TV), Moria Casán debió hablar de la fiesta de casamiento de Florencia Peña y se mostró impiadosa cuando le mencionaron a Georgina Barbarossa, una de las asistentes. El picante gesto de "La One" contra la conductora de las mañanas de Telefe.

Mientras en LPA hablaban de la impresionante fiesta de casamiento de Flor Peña y Ramiro Ponce de León en Salta, Moria atendió con dureza a Georgina Barbarossa, una de las invitadas al evento, con quien ya tiene una enemistad manifiesta desde hace años. "Me dicen que nombre a una persona que no voy a nombrar porque no la soporto, me dijeron que esa persona que no soporto estaba muy alocada", comentó, picantísima, la diva.

"La detesto, le vomito el primer biberón. Qué asco", agregó en ese sentido Moria Casán, sin nombrar a la actriz pero, en su lugar, fingiendo un vómito. El conflicto no quedó zanjado ahí dado que en A la tarde (América TV) interceptaron a Georgina para preguntarle por el gesto de Moria y ella arremetió: "¡Que pesados!".

Sobre los comentarios que Moria hizo contra ella y su actitud durante el casamiento de Flor Peña, Barbarossa sentenció: "Me divertí como loca. Sí, estaba alocada, estaba feliz". Horas más tarde, la diva de la lengua karateca fue consultada por Socios del Espectáculo (El Trece) y cuando le preguntaron por su polémico gesto se abalanzó con un feroz comentario: "No llegó a vómito. Regurgitación. Fue show. No me interesa hablar de esas cosas (...) Me nefrega".

Lali Espósito homenajeará a Moria Casán en su próximo proyecto: "Ella ya sabe"

Lali Espósito sorprendió al revelar que su próximo disco contendrá una canción en homenaje a Moria Casán, quien se mostró encantada al respecto. La artista que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena dio a conocer que insertó la icónica frase de la diva “Quiénes son” en el track.

“La canción se llama Quiénes son. La llamé, todo, ella ya sabe. Porque samplié -que es agarrar un sonido y usarlo en una canción- la frase 'Quiénes son' de una entrevista en la que le respondió a los que la criticaban”, comenzó su descargo la jurado de las últimas dos temporadas de La Voz Argentina.

Espósito reveló que le pidió permiso a la exjurado de Bailando por un Sueño para usar su frase y contó cuál fue su respuesta: "'¡Mi, amor! Un placer, ¡usame! ¡Usame!', me dijo. Así que la canción se llama Quiénes Son y está el sample de Moria diciendo esa frase", soltó entre risas la cantante de hits como Una Na, Ego y Boomerang. La artista ya hizo algunos adelantos de su próximo material discográfico mediante singles que se volvieron éxitos instantes después de sus lanzamientos: Disciplina, N5, Como Tú, Diva, y Dos Son Tres.