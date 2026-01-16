Insólito momento en El Trece: una conductora se confundió el nombre de su programa en vivo.

Jimena Monteverde cerró la semana con una seguidilla de furcios que la volvieron viral, confirmando que la espontaneidad es su marca registrada. Este jueves, la cocinera vivió un momento de confusión total en La cocina rebelde cuando, increíblemente, se olvidó en qué programa estaba trabajando. Días atrás, la conductora ya había protagonizado un exabrupto en el programa de El Trece.

El blooper ocurrió mientras Jimena le agradecía a una marca comercial. Traicionada por la costumbre o los nervios, mencionó al ciclo que conducía anteriormente en el canal antes de desembarcar en este nuevo formato. "Gracias por estar en Escuela de cocina... perdón, en La cocina rebelde", se corrigió rápidamente, aunque el error ya estaba al aire.

Fiel a su estilo descontracturado, la conductora apeló al humor y a la coyuntura actual de los cortes de luz para justificar su laguna mental: "Bueno... se apagó la térmica, chicos", lanzó entre risas para descomprimir la situación.

El exabrupto de Jimena Monteverde

Este no fue el único desliz de la semana. Días antes, el miércoles, Monteverde había protagonizado un exabrupto con doble sentido que hizo estallar el estudio. Durante un móvil desde Mar del Plata, el cronista Locho Loccisano preguntó si la cabeza de la trucha se comía.

Sin medir sus palabras, Jimena disparó: "La cabeza por ahí se chupa...". Al notar las risas y la mirada atónita de su compañera Mariana Corbetta, intentó arreglarla pero terminó oscureciendo el panorama: "Es verdad, la gente la agarra y le chupa el juguito que queda adentro...", remató.