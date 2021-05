Insólito: el Dipy se quiso hacer el vivo y hasta Canosa lo cruzó

La repudiable sentencia de El Dipy fue desautorizada por los panelista de Viviana Canosa, generando tensión en el estudio de A24.

En un mano a mano con Viviana Canosa, El Dipy derrapó con una explosiva sentencia que fue repudiada por los panelistas de la conductora macrista. "Quizás suena de mala persona lo que voy a decir pero les tenemos que clavar una clandestina (fiesta) en la 9 de julio y que se pudra todo", lanzó, sin filtro. Un papelón.

"Eso es irresponsable", lo cortó Eduardo Battaglia, frenando en seco al cumbiero macrista, que trató de defenderse con un: "Más irresponsable que esto no". Lapidario, Battaglia le retrucó: "No estoy en condiciones de soportar que diga eso. Acá condenamos las manifestaciones en pandemia".

Tratando de apagar las llamas, Viviana Canosa salió en defensa de El Dipy con un polémico argumento. "¿Qué me pasa si necesito salir y me para la policía. Si necesito salir a tomar aire. Yo soy una persona que paga sus cuentas. Lo emocional, psicológico. Me acuerdo una madrugada en la que dije necesito salir a correr. Y ahora que estiro la pata me dicen que no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer con el cumpleaños de 8 años mi nena?", señaló.

Y agregó: "Por eso sé que cuando El Dipy dice eso no está diciendo que va a armar una fiesta clandestina porque no lo haría. Lo que digo es que, se pregunta, ¿de qué soy capaz si me para la cana cuando voy por la noche?".

La Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa: "Cualquier parecido con Micky Vainilla es pura coincidencia"

"Cualquier parecido con Micky Vainilla, es pura coincidencia. Que lindo mensaje que una comunicadora lleve medias. Si las llevara sucias sería mejor", ironizó Elizabeth "La Negra" Vernaci en las mañanas de La Negra Pop (Pop Radio), su magazine junto a Humberto Tortonese, criticando las lamentables declaraciones de Viviana Canosa, quien confesó que siempre lleva en su cartera medias usadas para darles a los chicos de la calle,

"Tenía muchas ganas de dar bombachas con flujo a algunos políticos que todavía no tuve la suerte de invitar. Tampoco es que soy re 'enflujadora' pero hay políticos que me encantaría que vengan al programa para rociar con agua, con meo. Quiero seguir tomando lavandina o lo que sea. Creo que una linda invitación para que vengan es mandarles una bombacha llena de flujo. Me parece un gesto de amor", se burló Vernaci, en una imitiación desopilante del funesto pase que la periodista macrista protagonizó junto a Luis Novaresio, quien en todo momento avaló las declaraciones de su colega sin desacreditarlas o ponerlas en tela de juicio.

Con ironía, "La Negra" se puso picante e imitando el tono de voz de Canosa, lanzó: "Y recuerden: todo lo que sobra en casa, no lo tiremos. Pongámoslo en la cartera y se lo damos a ese pobre que está en la calle. Una media, un zapato, el calzoncillo viejo de tu exmarido se lo das al pobre". La crítica radial siguió con un comentario de un miembro del equipo de La Negra Pop en la voz de Novaresio y su típica condescendencia con las declaraciones de su colega.