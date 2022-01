Insólito dato sobre la relación de La China Suárez y su nuevo novio: "Se conocen desde 2018"

La actriz conocería a su actual pareja desde varios años antes de terminar su relación con Benjamín Vicuña.

"La China" Suárez y su nueva pareja, Armando Mena Navareño, no se habrían conocido hace algunos meses como se creía hasta hace poco tiempo. La actriz terminó su relación con Benjamín Vicuña a mediados del año pasado pero, según informó una periodista de espectáculos, tendría vínculo con Narareño desde el 2018.

"'La China' blanqueó con Armando. Ellos se conocen desde el 2018. Ella lo había dejado de seguir en las redes y después lo volvió a seguir. En estos viajes a España, donde ella fue por trabajo, con sus hijos, se enganchó", comenzó su descargo Estefanía Berardi, panelista del ciclo Mañanísima, dando a entender que el vínculo entre la protagonista de Abzurdah y su pareja podría datar desde cuatro años atrás.

Berardi ofreció aún más datos sobre la relación entre Suárez y el español y respondió una picante pregunta de su compañero de panel, Sebastián "Pampito" Perelló. "Las fechas entre Benjamín Vicuña y Armando, ¿pueden coincidir?", preguntó el periodista. Mientras que Estefanía aclaró: "No. Ellos se conocen desde el 2018. Ella le likeaba fotos de él con su hermana. Es una relación de hace tiempo. Pero cuando ella se separa de Vicuña y hace vida de soltera, a relacionarse con otros muchachos, se engancharon".

De esa manera, la periodista dejó en claro que la relación amorosa entre "La China" y Armando no comenzó cuando ella aún estaba en pareja con el padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio.

La impensada pelea entre "La China" Suárez y Benjamín Vicuña

El periodista "Tartu" contó en Intrusos que la relación entre Vicuña y Suárez atraviesa uno de sus peores momentos y que el actor no podría ver a sus hijos. "Ayer dijimos que la China y Vicuña se llevaban bien. Pero no, se llevan como el orto", reveló el panelista, sobre el mal momento que atraviesan los padres de Amancio y Magnolia. "Encima ella ahora blanqueó novio nuevo. Mientras él postea, 'esta es la casita de la nena (Magnolia)'. Pero me parece que va a tener que ir en un avión a buscarlos".

A pesar de esta realidad, cuando se originó el escándalo tras una historia de Instagram de Wanda Nara, que le significó un sinfín de críticas a Suárez, Benjamín Vicuña expresó palabras de amor y defendió a su expareja. "No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos", soltó en medio del conflicto mediático.