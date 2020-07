Insólito: Baby Etchecopar denunció a Victoria Donda por "fomentar el odio"

Baby Etchecopar es uno de los periodistas más repudiados y controvertidos que poseen los medios argentinos. Con un discurso racista, misógino y violento, en más de una oportunidad ha tenido discursos llenos de odio y despectivos hacia las personas con las que "no comulga". Sin embargo, y de forma insólita, ahora se colocó en el papel de víctima para acusar fuertemente a Victoria Donda.

Según él, fue discriminado por "no pensar políticamente" igual a la titular del INADI y se colocó en la vereda opuesta a los discursos llenos de furia en los que él es un precursor. ¿Qué fue lo que hizo? Denunció a la política por alentar "a la persecución y el odio".

"¿Cómo hacemos para que el oyente que escucha eso le parezca terrible y cambien de dial? Los empresarios que tienen radios podrán ser todo lo que quieran, pero no van a querer perder plata. Cuando logremos tener una sociedad donde lo que diga Baby sea repudiado masivamente, no van a existir más los Baby Etchecopar", había manifestado Donda. Y esto bastó para que Etchecopar se coloque rápidamente en el papel de víctima.

"En las manifestaciones de la interventora del Inadi se advierte claramente cómo se alienta y se incita no solo al odio hacia mi persona sino también a la persecución por el solo hecho de tener una opinión política diferente. Y digo esto ya que se intenta enmascarar el comentario en la función propia del Inadi de evitar actos discriminatorios, pero nunca fui notificado de ningún expediente a los fines de poder ejercer el derecho de defensa", argumentó el periodista en su denuncia formalizada ante la Justicia, según información publicada por La Nación.

Por otra parte, Etchecopar expresó que la titular del INADI busca "desaparecerlo": "Victoria Donda me condena e impulsa el odio en mi contra y una campaña de persecución al afirmar que mis empleadores no van a despedirme porque la gente me escucha. Entonces propone desaparecerme, propone una sociedad donde yo no exista más. Adviértase la gravedad de tal afirmación, mucho mas si tomamos en cuenta que quien lo dice es la titular del organismo en contra de la discriminación"

"En ningún lugar de la nota Donda expresa cuál fue mi conducta que amerita una intervención del Inadi (sic), pero me discrimina por opinar políticamente diferente a ella", sentenció el periodista de A24 y Radio Rivadavia.