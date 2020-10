La situación se vio en el día lunes durante el programa de Mauro Viale, por América TV. Nuevamente, la infectóloga Gabriela Piovano debió enfrentarse ante los anticuarentena por el aislamiento obligatorio propuesto desde el Gobierno durante la pandemia por COVID-19. Y uno de los problemas más destacados y repetitivos durante estos meses es la extensión que lleva el cuidado de la sociedad y la prohibición de las reuniones sociales para evitar aumentar la circulación.

Ya se había cruzado, en el mismo canal, con Eduardo Feinmann. Y ahora debió hacerlo ante Carlos González Pietro, quien cuestionó duramente a Alberto Fernández por mantener las medidas optadas en marzo pasado. "Todos aquellos que minimizaron el impacto y priorizaron la economía, hoy están en bancarrota y con un problema sanitario muy grande que los ha obligado a volver atrás", comenzó. "Lo único que dio y va a dar resultado para bajar estos números, hasta que tengamos la vacuna o una medicación, es volver a cerrar y restringir la circulación de la gente. No es por maldad, es un consejo", apuntó.

Allí fue cuando González Prieto decidió cruzarla: "Con la cantidad de casos que hubo en la Argentina, estando cerrados por tanto tiempo, ¿no cree que no se tomó en cuenta el impacto psicológico, los chicos que no van a los colegios o las PyMEs fundidas? Se cerró todo y estamos entre los 10 países con más casos". La infectóloga no dudó en contestar: "Claro, pero ¿sabés qué pasó? En el AMBA, por más que la gente salga, no está abierta ni la escuela ni las reuniones ni el turismo y esto te permite que la curva se amesete. En el interior, con esta rivalidad, no entendieron que debían preparar sus sistemas, abrieron indiscriminadamente y la gente se reunió igual como 'rebeldía política'".

Mirá el cruce:

Al mismo tiempo, en relación a las situaciones actuales que atraviesan las distintas provincias del resto del país, Piovano apuntó: "Ahora, Jujuy está estallado. Mendoza empieza a tener camas ocupadas, Chaco no puede salir, Córdoba tiene miles de personas y Santa Fe también. Decir que la gente estuvo todo este tiempo encerrado, es mentir. Fue hasta mayo, cuando empezaron a abrir. En junio elevaron los casos". Insólitamente, el periodista consultó: "¿No se puede apuntar a un programa de cuidados? Pero no al encierro y al miedo".

La increíble pregunta, tras meses en pandemia, fue lo que hizo estallar a la profesional: "A eso se apuntó todo el tiempo. Si hay una persona que tiene fiebre y va a un casamiento, ¿qué nos hablás a nosotros? Si una médica, que viene de España, organiza una mateada... ¿De qué estamos hablando? ¿No hemos hablado hasta el cansancio que no se tenían que hacer reuniones? ¿Son criaturitas? ¿Qué más podemos hacer? Si hiciéramos algo más, ¿sabés qué estarían diciendo ustedes? Que los médicos somos unos dictadores, como ya lo han dicho. Estoy esperando que pidan disculpas a cuando me trataron de terrorista. Tengo miedo porque desgraciadamente es una situación muy fuerte". Rápidamente, Mauro Viale se mostró molesto y cortó la comunicación.