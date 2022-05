Inesperado: tras ganar el Martín Fierro, operan a Beto Casella

El conductor de Bendita será intervenido quirúrgicamente. Los detalles de la operación a la que será sometido Beto Casella.

Beto Casella será intervenido quirúrgicamente tras el problema de salud que sufrió hace poco más de un mes. Teniendo un quiste maligno en el rostro, al conductor de Bendita se lo extirparon y ahora volverá a pasar por el bisturí.

El propio conductor, quien ganó el Martín Fierro a mejor conductor de programa humorístico/de actualidad, fue quien se pronunció al respecto en Bendita: "Un saludo al querido Gustavo Sampietro que mañana va a ver si me arregla un poco la cicatriz de la napia que quedó como quedó, torcida".

De este modo, y tras haber sufrido con el melanoma que le fue extirpado, Beto Casella tendrá que retocar su nariz para disimular la cicatriz que le quedó y por la cual anunció en su programa que volverá al bisturí. Más allá de esta situación, el conductor se mostró suelto y sin temores.

El diagnóstico que sorprendió a Beto Casella: "Era un quiste maligno"

Después de semanas de rumores y comentarios cruzados en redes sociales, Beto Casella, conductor de Bendita, contó porqué llevó una banda elástica en su nariz. Lo que parecía un examen de rutina terminó en la detección de un quiste maligno agarrado a tiempo y una cirugía para extirparlo.

“A los que preguntan qué me pasó en la nariz, porque me ven con esta venda desde hace un mes, gracias por la preocupación. Les cuento que lo que parecía un granito terminó siendo un quiste maligno, de esos que hay que extirpar, porque no sabés hasta dónde llega ni cuánto puede crecer”, apuntó el periodista.

“Extirpar, en mi caso, significó hacer un agujero como de un balazo, entraba un dedo, en el medio de la nariz. Extrajeron todo, por suerte, y después hubo que suturar, que no es fácil en esa zona porque está tirante la piel. De hecho, hubo que hacer una segunda operación para poder suturar bien y acomodar bien, porque tuvieron que cortar más piel hacia arriba”, detalló Casella.

Y dio más detalles: “Además, te ponen un poco de toxina botulínica para dejar quietito el músculo de la nariz, porque hablás, se mueve, y no cicatrizás más. Por eso, tengo la cara como rígida en algunas zonas. Pero, bueno, hay que hacerlo y se hizo. Ahora, hay que ver si pueden, con un trabajo de limar un poco, emprolijar, dejarme una nariz linda, porque está toda remendada como una media”.