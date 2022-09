Inesperado: Gerardo Romano le comió la boca a Flor de la V en vivo

El actor visitó el programa de la famosa actriz y juntos protagonizaron un insólito momento frente a las cámaras.

Gerardo Romano besó en vivo en Flor de la V y sorprendió a todos los presentes. Este martes al mediodía, el reconocido actor fue como invitado a Intrusos y allí protagonizó una polémica escena junto a la conductora del programa. "¡Acabo de ser besada por Gerardo Romano!", exclamó la actriz aún sorprendida por la situación.

La situación se dio luego de que Romano hablara de la denuncia que le hicieron hace un tiempo atrás. El actor de El Marginal quiso mostrar con detalles cómo había sido la escena actuada por la que lo denunciaron y volvió a interpretarla junto a Flor de la V. "Esto fue así, dame tu labio. Le hice así y la saqué", explicó Gerardo luego de morderle el labio inferior a la conductora frente a las cámaras.

El actor fue denunciado por Paula Di Chello, la actriz que fue su compañera en la telenovela Se Dice Amor, emitida entre el 2005 y el 2006. En un móvil que brindó con Intrusos a principio de año, la actriz dio detalles de la escena que la llevó a elevar la denuncia hacia Romano. "Eso pasó hace mucho tiempo. Es algo que ya tenía archivado, guardado. No pude hablar mucho del tema durante muchos años. Lo hablaba privadamente. Era una época en que no se podía hablar de eso", expresó. Además añadió: "Me daba vergüenza, me sentí muy humillada".

"Tuvimos una escena en una novela en la que él me empujó contra una pared y me mordió la boca. Me salió sangre. No me avisó. Y eso no estaba en la escena. No había escena de besos, él inventó el beso y, además, la mordida", explicó Di Chello en ese momento.

Luego de recibir el beso por parte de Romano, Flor de la V opinó: "No me mordiste, me tocaste el labio". "¿Me entendés que es lo que hice? Te aprisioné. Suponete que acá hay una pared y te puse ahí", sentenció el actor sobre el tema al aire de Intrusos.

Gerardo Romano fulminó a Viviana Canosa: "Inimputable"

Gerardo Romano se expresó sobre el rol de Viviana Canosa en los medios de comunicación y fue fulminante con la conductora de radio y TV. El actor habló de la psiquis de la locutora y aseguró que cree que no hay retorno.

"Lo que le pasa a esta piba no resiste el análisis, es inimputable. Se ha dinamizado, los últimos años se fue a un lugar sin retorno, sin análisis", soltó Romano después de que Canosa dejara entrever que le propusieron ser candidata en las próximas elecciones. Además, el artista se refirió al momento en que Canosa echó al ex Senador Jorge Yoma solo porque no pensaba como él.

"Lo que le hizo a Yoma... él no hizo nada irrespetuoso ni estrambótico. Es una actitud y hay que leerla dentro de su proyecto, a lo mejor quiere que Juntos por el Cambio repare en ella o (Javier) Milei repare en ella como candidata", concluyó Romano en diálogo con Jorge Rial en Sobredosis de TV. "La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, había enunciado la conductora para echar a Yoma del estudio.

Canosa dio una nota a la revista Sábado Show y allí dijo que no descarta la posibilidad de ser candidata en un cargo político, pero luego acudió a sus redes sociales para desmentirse a ella misma. "Les agradezco la atención, pero quiero aclarar que no soy candidata. Muchas gracias", escribió en su cuenta de Twitter la conductora de Viviana con Vos.