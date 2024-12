Inesperado: Franco Colapinto y su "piropo" a Juana Viale que sorprendió en televisión.

Franco Colapinto y Juana Viale llevan varios días en el foco de atención mediática, ya que el piloto iba a visitar el programa de la conductora este domingo y se bajó a último momento. Luego de esta situación, ambos intercambiaron varios mensajes y llamaron la atención, hasta el vivo del programa donde Juana recibió un "piropo" por parte de Franco.

Antes de empezar con las entrevistas de los invitados, Viale aprovechó el momento para hablar de la baja de Colapinto y le dejó en claro que "no pasaba nada" por su baja y que "lo espera el año que viene". "Un beso enorme a Franco. Mirá, hay presiones en todos lados menos en este programa y con nosotros. Así que, cuando quieras, sos bienvenido para charlar con nosotros y compartir un grato momento. Mil gracias", empezó por decir.

En este marco, Juana vio el regalo que le mandó el piloto a modo de disculpas y se no pudo disimular su alegría. "Ay, mirá las flores que me mandó, ¡qué bueno que no viniste y me trajiste estas flores!", lanzó emocionada y luego leyó la tarjeta que venía con el ramo que tenía varios piropos para ella.

"Juana, me hubiese encantado estar en la mesa y compartir con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos. Ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes", leyó Juana. Por último, cerró el tema: "Un beso enorme, Franco. No te hagas drama, si no venís el año que viene te quedás sin estar en el programa, ¿okay? Entendemos los compromisos, gracias

El mensaje de disculpas de Franco Colapinto

"Hola a todos, ¿cómo andan? habla Franco. Quería contarles que lamentablemente no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles la invitación, por el tiempo, por el espacio", empezó por decir Colapinto. Luego de dar esta dura noticia, explicó: "Pero bueno, por temas personales y por cosas del trabajo no voy a poder estar. Ojalá que en el futuro pueda estar, ir y charlar un poco con todos ustedes".

Por último, el corredor de Fórmula 1 aprovechó a dar un mensaje de fin de año: "Pero bueno quería también agradecerles a todos los argentinos y a todos los que me apoyaron a poder cumplir este sueño este año y desearles un muy feliz año nuevo". Por el momento, desde el canal aún no dijeron nada al respecto sobre un posible reemplazo.

Mirtha Legrand vivió un calvario junto a Juana Viale: "Iba a morir"

Juana Viale recordó cómo fue su accidentado debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, cuando tuvo que reemplazar a su abuela debido a la pandemia de COVID-19, y el susto que se llevó toda su familia. "Iba a morir", sentenció la actriz rememorando aquel momento en el que llegó a temer por su vida.

La actriz Juana Viale brindó una entrevista a revista Gente y contó cómo fue su traumático debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand durante la pandemia, cuando su abuela Mirtha debió resguardarse por los peligros de contraer el virus. “Le avisé a mi hermano Nacho que llame una ambulancia, porque sentía que me iba a morir”, indicó Juana en la charla.

"Ese día tuve pánico. Yo conducía, ¿pero qué? No sabía qué hacer. Ese día fue demasiado. Quería que un médico estuviera ahí por si me pasaba algo", agregó Juana Viale sobre el día que asustó a toda su familia y que podría haber puesto en peligro el histórico programa de su abuela. “Me olvidé de mis primeros invitados. Era un infectólogo... el señor Covid... No me acuerdo quiénes fueron, pobrecitos los que me padecieron”, sumó.