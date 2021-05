Indignante amenaza de Viviana Canosa al Gobierno de Alberto Fernández

La conductora lanzó una fuerte amenaza contra el presidente en la cual llamó a que le "agradezcan" de no atacar la Casa Rosada.

Desde hace varios meses, la conductora Viviana Canosa está en modo incendiaria y reaccionaria. Desde haber tomado dióxido de cloro en vivo -por lo que fue apuntada de la muerta de un pequeño en Neuquén- hasta lanzar frases golpistas. Esta vez amenazó al presidente Alberto Fernández de una manera completamente fuera de lugar.

En su programa de A24, Viviana Canosa estaba hablando de las nuevas restricciones y aseguró mirando a cámara que el presidente tiene que agradecer que "no prendemos fuego la Casa de Gobierno" y, además, ridiculizó al presidente de China, a Vladmir Putin y AMLO, líder de México. en su monólogo desubicado, Canosa también agregó: "Nos tiene que agradecer a nosotros. Nueve días nos va a encerrar".

Completamente sacada, aseguró: "Somos los giles laburantes que, ponele, mañana nos merecíamos un descanso", en su monólogo también agregó: "Tenemos las bolas al plato".

Picante cruce entre dos conductores de TN por el aislamiento

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las opiniones en relación al aislamiento o la cuarentena tiene diferentes contrapuntos. Esta vez el intercambio de opiniones se dio en Todo Noticias (TN), no en relación a un entrevistado sino entre los conductores Paula García y Santiago Dorrego. ¿La discusión? Si era válido denunciar o no a ciudadanos y ciudadanas en el caso de no cumplir con las reglas del confinamiento.

Frente a las restricciones a la circulación y el no respeto a las medidas, la conductora manifestó que "si cada uno hace lo que quiere, algo hay que hacer" mientras que el periodista defendió: "Es que cada uno no hace lo que quiere, hace lo que puede, Paula". Mientras que de fondo, otro recordó que "no nos olvidamos algunos hicieron un funeral en el medio de plena pandemia" pero, haciendo caso omiso, ella remarcó: "Hay muchos que hacen lo que quieren".