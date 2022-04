Impensada decisión de Fede Bal sobre sus tatuajes: "Me voy a hacer un cuerpo de heladera"

El actor sorprendió con una revelación en relación a los diseños que imprimirá en su cuerpo. Fede Bal tiene pensado agregar nuevos tatuajes a su piel.

Federico Bal dio a conocer una insólita decisión que tomó en relación a los tatuajes que se hará en un futuro cercano. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal dejó en claro que su iniciativa tiene que ver con su nuevo trabajo en televisión.

El actor es conductor del ciclo de viajes de El Trece, Resto del Mundo, que durante varios años fue llevado adelante por Iván de Pineda. "Voy a tatuarme en cada destino al que viajo. Es como cuando uno trae imanes para la heladera, pero me voy a hacer un cuerpo de heladera porque quiero que el imán sea el tatuaje", enunció al respecto en diálogo con Ciudad Magazine.

El exparticipante de Bailando por un sueño aseguró haber consultado esta decisión con los productores Pablo y Hernán Valenzuela: "Ellos me dijeron que me adueñe. Entonces les dije 'los tatuajes tienen que estar'. El surf, el skate, ir a ver una banda cuando terminamos de grabar tienen que estar, y me dijeron 'eso es lo que queremos ver en Resto del Mundo'".

"Es sin dudas el mejor trabajo del mundo. Soy fanático de los programas de viajes, he visto todos los años de Resto del Mundo. Fantaseé con algún día conocer esos lugares", enunció el actor sobre su felicidad por su presente laboral. Y cerró: "Que me llegue esta oportunidad es genial. Son esos trabajos de los que ni siquiera querés hablar de plata, porque si encima va a haber plata es buenísimo, pero no necesito que me paguen del todo".

La insólita obsesión que Fede Bal tiene cuando viaja

Fede Bal dio a conocer que tiene ciertas obsesiones vinculadas a los viajes y sorprendió al mostrar cuál meticulosa es su personalidad. "Tengo una cosa que no cuento demasiado, pero en los hoteles hago la cama y también ordeno el baño. No sé cómo explicar. Creo que la gente que entra a hacer el servicio al cuarto piensa que ahí no durmió nadie", comentó el artista.

"Yo necesito tener el orden que hago en mi casa, y por qué no lo voy a hacer en un hotel. Es raro, parece una manía, pero soy muy ordenado también con eso", continuó Bal, quien dejó en claro que también tiene una conducta estricta y ordenada en cuanto a su salud. "Tengo todas las vacunas, contra fiebre amarilla, tengo todo en mi cartilla, mi riñonera con los productos por si me llego a sentir mal o me da alergia. Soy sumamente obsesivo", explicó.