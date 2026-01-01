América anuncia el fin de unos sus programa insignia.

El cierre del martes 30 dejó una de las postales más emotivas del año en la pantalla de América TV. En medio de una grilla atravesada por cambios, ajustes y decisiones polémicas, un programa se despidió definitivamente, con un clima cargado de lágrimas, agradecimientos y mensajes que dejaron abierta la puerta a un posible regreso.

¿Cuál es el programa de América que no continuará?

Sin previo aviso y con la emoción a flor de piel, Pasó en América llegó a su final tras dos años ininterrumpidos al aire. Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli encabezaron una despedida que combinó tristeza, orgullo y la sensación de haber construido algo fuerte dentro del canal. “No es un adiós, es un hasta luego”, repitieron durante la emisión, buscando llevar calma tanto al equipo como al público.

El final del ciclo se dio luego de un cierre de año tenso, marcado por el malestar de Rojas ante la decisión del canal de levantar el programa y por algunas señales que generaron ruido interno, como la escasa participación del envío en el video institucional de América. Aun así, la despedida eligió correrse del enojo y poner el foco en el recorrido compartido.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche lo protagonizó Natalie Weber, quien no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros y del proyecto. La emoción atravesó todo el programa y dejó en evidencia el fuerte vínculo que se había formado entre quienes integraban el ciclo. Frente a ese clima, Sabrina intentó llevar tranquilidad: “Estamos contentos porque fue un lindo camino”, aseguró.

A pesar de las diferencias con la señal, la conductora decidió cerrar el ciclo con palabras de agradecimiento. “Hermoso viaje y hermosa oportunidad que nos dio América”, expresó, dejando en claro que, más allá de las decisiones empresariales, el balance personal y profesional era positivo.

Pasó en América no estará más.

Por su parte, Tartu eligió un tono optimista y celebratorio. “Esto es una fiesta. Obvio que hay momentos de emoción, pero como decimos siempre, es un hasta luego, un paréntesis. Nos vamos bien arriba”, afirmó, recordando además uno de los grandes logros del programa: el premio Martín Fierro que obtuvieron este año.

El cierre llegó con Sabrina Rojas visiblemente conmovida, despidiéndose de su equipo con un mensaje sincero y directo: “Los amo. Fue muy hermoso haber compartido todo esto con ustedes”. Así, entre aplausos, lágrimas y abrazos, Pasó en América bajó la persiana y se sumó a la lista de ciclos que marcaron una etapa en la televisión del canal.