Impactante revelación sobre Mauro Icardi: “Está preocupado por la clave de home banking”

El futbolista estaría preocupado por su futuro económico, en su supuesta ruptura con Wanda Nara. Mauro Icardi habría intercambiado mensajes íntimos con la China Suárez.

Mauro Icardi y Wanda Nara fueron analizados por el ojo de la comediante Dalia Gutmann, quien opinó sobre el escándalo del año con su característico sentido del humor y echó a reír a todos los presentes. En su descargo, la conductora de televisión dejó sus predicciones ante cómo atraviesa este momento cada uno de los protagonistas.

“Mirá, no sé por dónde empezar. No sé si hablar de Wanda o no sé si hablar de la China. Primero me pongo de pie y pido un aplauso para la libido de la China Suárez, qué ganas de tener tres pibes y andar chongueando por ahí. La verdad, envidia insana”, comenzó su descargo la locutora, en alusión a cuán sorprendida estaba por la energía de la China Suárez en su vida.

En cuanto a la pareja de Wanda Nara e Icardi, Gutmann también utilizó su humor y lanzó: “Sobre Wanda, chapeó que todo el país esté hablando de Wanda Nara. Para mí que va a volver con Icardi. Mauro está muy preocupado por su clave de home banking, para mí debe decir ‘¡Wanda tiene la clave y yo no!'”.

La China Suárez se defendió de las acusaciones

En un descargo que hizo en sus historias de Instagram, la China Suárez aclaró la situación en la que se vio envuelta tras ser nombrada por los medios como la tercera en discordia en la ruptura entre Mauro Icardi y Wanda Nara. “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencias. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo. Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”, empezó, en alusión a su historia en la farándula.

“También parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”, siguió y remató:”Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar más, porque se que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga”.

Para cerrar su carta, Suárez enunció: “Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir, pero ya no más con mi silencio”.