Iliana Calabró sorprendió a todos en el velorio de Silvina Luna: "Es algo importante"

La actriz se desahogó en un triste llanto por la muerte de sus amigos Silvina Luna y Mariano Caprarola, y lanzó un revelador comentario al aire de Intrusos.

Iliana Calabró es una de las figuras del espectáculo que despidieron a la actriz y modelo Silvina Luna en el Panteón de actores, y que se animaron a hablar con la prensa. Pero en un desgarrador móvil con Intrusos (América TV), la actriz soltó una fuerte revelación que nadie se imaginaba.

"Es horrible. En 15 días tener que venir a acompañar a dos personas queridas, que estuvieron tan cerca mío, parece ciencia ficción. No lo puedo creer, eran tan jóvenes y llenos de vida. Esta tarde va a haber una marcha pidiendo justicia. Necesitamos que se investigue para que la verdad se sepa. Me sumaron a un grupo de damnificados y tuve que dejar de ver porque me hace muy mal, me remueve cosas de gente conocida", comentó la hermana de Marina Calabró, quebrada en lágrimas, sobre las recientes muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola, quienes fueron sus amigos.

Pero tras remarcar que tanto Silvina como Mariano "estaban llenos de vida, de juventud, tenían ganas de salir adelante", Iliana soltó una inesperada revelación sobre la muerte de Mariano Caprarola, dejando sin palabras a Florencia de la V. "Tengo un mensaje de Mariano, yo me iba de viaje y él me dejó un 'estoy bien, mis riñones están limpios. Iliana andá tranquila'. Y cuando bajo del viaje de vuelta me dicen que se murió", sentenció.

"Yo creo que si Mariano sabía algo nunca se lo vamos a conocer. La quiero mucho a su mamá y su familia, y yo no lo diría si es algo importante porque también me daría miedo", agregó, compungida. Además, sobre la terrible partida de la modelo y exparticipante de Gran Hermano reflexionó: "Silvina tenía tanta fuerza. Yo pensaba que con eso iba a alcanzar. Y no alcanzó...es terrible". "Estoy re triste. Chicos, no puedo más", se excusó sobre el final del móvil, entre lágrimas, para dar por finalizada la entrevista.

Dolor por la muerte de Silvina Luna

Silvina Luna falleció el jueves pasado luego de haber estado internada desde el 13 de junio, como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud producto de una mala praxis del médico Aníbal Lotocki, quien en 2011 le produjo una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.

A través de la redes sociales, circula la convocatoria para esta tarde a las 19 a una "marcha pacífica por justicia por las muertes de personas operadas por Lotocki" en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, donde vive el cirujano.