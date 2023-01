Horacio Pagani comunicó la peor noticia: "Les cuento que no voy a estar"

Horacio Pagani decidió contar una triste novedad. El periodista de TyC Sports y una decisión ajena a su voluntad.

Horacio Pagani decidió contar una triste noticia que lo afecta directamente. "Les cuento que no voy a estar", expresó el periodista de TyC Sports y Bendita (en donde ejerce un rol de panelista más distendido, sobre interés general).

Con el lanzamiento de TyC Sports Verano, los televidentes notaron que Horacio Pagani no estuvo en los primeros días de la temporada. Ante las consultas reiteradas, el propio periodista se encargó de contar la verdad de su ausencia. "A todos los que me preguntan por mi ausencia en TyC Sports de Verano en Mar del Plata les cuento que no voy a estar", comenzó diciendo el protagonista.

Acto seguido, Horacio Pagani sentenció: "No me designaron y me tomé vacaciones. Gracias por el afecto". La decisión de TyC Sports generó controversia entre los seguidores del periodista, quienes se expresaron en su mayoría contra el canal de deportes por prescindir de una de sus principales figuras.

Horacio Pagani reveló qué le pidió Macri en Qatar: "Me choluleó"

Horacio Pagani volvió a la pantalla de El Nueve y se incorporó a Bendita TV luego de haber estado en el Mundial Qatar 2022 que ganó la Selección Argentina. El periodista relató una situación particular con Mauricio Macri en la que el expresidente lo buscó para saludarlo. "Me choluleó", soltó Pagani.

En la emisión del lunes 26 de diciembre, Horacio Pagani contó algunas vivencias que tuvo en Qatar, ya que saludó a Antonela Roccuzzo, la pareja de Leo Messi. Sin embargo, automáticamente reveló que otra figura lo reconoció en el país asiático. "Hubo otra persona que me encontré: el expresidente Macri", dijo.

Allí fue cuando detalló cómo se dio el encuentro. "Yo estaba distraído en un lugar y solo vino y dijo 'a ver si es Pagani, a ver si es Pagani' este", indicó, dando a entender que fue el mismo Macri quien lo buscó. "Entonces él te choluleó", le dijeron sus compañeras. "Sí, él me choluleó", aseguró el periodista deportivo de 79 años.