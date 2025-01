"Hialurónico": se filtró una foto de la cara real de Keila de Gran Hermano y se volvió viral

Se conoció una foto del pasado de Keila de Gran Hermano y se viralizó.

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe y logra buenas marcaciones de rating en cada una de sus emisiones, en gran parte debido a cuán activos son los participantes en relación a conflictos y tensiones dentro de la casa. En ese contexto, una foto antigua de una de las "hermanitas" se hizo viral en las redes sociales.

Una usuaria de Twitter utilizó la red social para postear una foto del pasado de la actual concursante de Gran Hermano, más precisamente una imagen que data del 2018. En el pie de foto, la televidente se quejó de la moda de hacerse retoques estéticos y aludió a cuánto más linda era, según su perspectiva, Keila sin intervenciones en su cara.

"Lo hermosa que estaba Keila al natural. Muerte al hilaurónico", comentó la usuaria en la foto que muestra a la participante de Telefe sonriente, con un vaso de café en una de sus manos, siete años atrás. La gente de Twitter también se pronunció lo que piensa de los retoques de Keila -que otras concursantes también tienen- y escribieron mensajes como: "Si no decías que era Keila no la reconocía wtf" y "me jodes que es ella? otra persona mucho mas linda!".

Quiénes fueron los eliminados de Gran Hermano en la placa positiva

La definición final se dio entre Ezequiel, Juan Pablo, Candela, Sebatián y Sofía, cuatro participantes que optaron por un perfil más bajo dentro de la casa y esta vez les jugó en contra. En seguida, Sofía y Juan Pablo salieron de placa y dejaron la decisión entre sus tres compañeros. Pasada la medianoche, se conoció que Candela y Ezequiel eran los nuevos eliminados de Gran Hermano en la primera placa positiva.

Quiénes son los participantes que están en juego en Gran Hermano

Keila Sosa: es de Tigre, aseguró que "quiere ser famosa desde los 3 años" y que siempre "habla y después piensa". Le molesta la traición y la mentira.

Claudio di Lorenzo: tiene 42 años, dos hijos y es de Flores. Asegura que es una persona mística, incluso practica Reiki. Sin embargo, se confesó "terraplanista".

Lourdes Ciccarone: es de Mar del Plata, aseguró que "tiene ego y mucho autoestima". Está en pareja pero contó que cuando entre a la casa se va a separar.

El tuit sobre Keila de Gran Hermano.